El popular Jorge Azcón gana los comicios en Aragón, pero necesitará a Vox para gobernar

Javier Cebollada | EFE

Aragón nunca ha sido tierra de hegemonías ni de mayorías absolutas, sino de candidatos condenados a entenderse. El popular Jorge Azcón —que había optado por el adelanto electoral tras no lograr un acuerdo presupuestario con Vox por segundo año consecutivo— ganó los comicios autonómicos, con el 34 % del voto y 26 escaños, dos menos que en mayo del 2023, aunque necesitará para gobernar el apoyo de la formación de ultraderecha, que dobla sus representantes. El partido liderado por Alejandro Nolasco consiguió el 17 % de los sufragios y 14 diputados, siete más que hace dos años y medio, y se sitúa como segunda fuerza en la ciudad de Teruel, por delante del PSOE.

Como auguraban los sondeos, la exministra Pilar Alegría obtuvo el 24 % de apoyos y 18 asientos, cinco menos que en la última convocatoria, igualando el peor resultado histórico de los socialistas aragoneses, firmado por Javier Lambán en el 2015, el año en que Podemos asaltó los cielos.

La coalición Aragón-Teruel Existe, voz de la España vaciada, que aspiraba a ser la llave para abrir el palacio Pignatelli, y que Azcón no precisara de Nolasco, pierde uno de los tres representantes con los que contaba.

A la izquierda del PSOE, quien más crece es la Chunta Aragonesista, que pasa de tres a seis escaños, mientras IU-Movimiento Sumar conserva el único que tenía, y Podemos-Alianza Verde y el Partido Aragonés pierden sus respectivos diputados y desaparecen del hemiciclo regional. Se Acabó la Fiesta, del ultra Alvise Pérez, no logra asiento, pese a reunir casi 18.000 papeletas.

Sube la participación

Aunque el paso de la borrasca Marta hacía temer una baja participación, esta fue del 67,56 %, un punto porcentual más que en los comicios del 28M, cuando coincidieron las municipales y autonómicas. Sin embargo, el paso del temporal no desmovilizó al electorado —casi un millón de ciudadanos, de los que unos 755.000 residen en la provincia de Zaragoza—, llamado por vez primera a unas elecciones adelantadas en esta comunidad. El voto por correo descendió, en cambio, el 36,5 % respecto a la última convocatoria, según los datos oficiales ofrecidos por Correos.

Estos resultados, que vuelven a otorgar la mayoría absoluta, cifrada en 34 diputados, a la suma de las derechas, evidencian un trasvase de votos, tanto populares como socialistas, hacia Vox, que se convierte en el partido más beneficiado por un adelanto electoral, provocado paradójicamente por su negativa a pactar las cuentas públicas.

El auge de la formación de Santiago Abascal —que ya el pasado 21 de diciembre creció de 6 a 11 escaños en el parlamento de Extremadura— responde a una tendencia general, fruto de la actual polarización política, que apunta a un cambio de ciclo electoral con consecuencias a nivel nacional. De hecho, se dice que Aragón es el Ohio español —el estado que predice los resultados de las presidenciales estadounidenses—, dado que en la trece elecciones generales celebradas desde 1979 la fuerza más votada en esta comunidad también lo fue en el Congreso. Sin embargo, a falta de mayorías absolutas y con la dispar capacidad de negociación de los partidos para lograr apoyos a sus candidatos a la investidura, no cabe extrapolar los resultados de estas autonómicas a unas legislativas.