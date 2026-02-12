Feijoo pide un plan nacional del agua y revisar las 2.400 presas que hay en el país

Feijoo, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la zona afectada por las inundaciones en Jerez de la Frontera Rocío Ruz | EUROPA PRESS

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha afirmado este jueves que España tiene la «necesidad estratégica» de contar con un plan nacional del agua porque el país seguirá sufriendo sequías e inundaciones, y ha advertido de la necesidad de asegurar y revisar las 2.400 presas que tiene. «Necesitamos más que nunca hablar del agua en nuestro país», ha afirmado el líder del PP en Jerez de la Frontera (Cádiz), tras visitar algunas de las zonas más afectadas por el temporal en Andalucía debido al tren de borrascas que ha asolado la región, acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Feijoo ha alabado la «gestión impecable» que se ha hecho de una emergencia que ha abarcado un territorio tan grande, poblado y tan disperso como Andalucía. «No era fácil», ha apuntado, para hacer «un reconocimiento especial» de la labor del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de su equipo y de los alcaldes de las localidades afectadas.

«Esto es lo que yo creo que debe ser la política», ha afirmado tras mandar un «mensaje de felicitación porque el pueblo de Andalucía ha dado un ejemplo de civismo, de prevención y de gestión» muy valioso en el «momento de tensión que se está viviendo en España».

El líder del PP ha subrayado la necesidad de contar con una estrategia nacional en materia hídrica. «Necesitamos un Plan Nacional del Agua porque hemos sufrido y seguiremos sufriendo sequías y porque también estamos sufriendo inundaciones», ha señalado antes de insistir en que «sin coordinación y sin planificación global, no podremos prevenir estos impactos».

Asimismo, ha recordado que España es «el primer país de la Unión Europea en número de presas, con unas 2.400 infraestructuras, de las que cerca de 1.000 son grandes presas», y ha defendido la revisión de todas ellas para «asegurar que están bien y que están limpias, tanto en los desagües como en las compuertas». Por ello, ha pedido «revisar cada una de ellas en los próximos meses». «No puede ocurrir lo que ha ocurrido con el apagón y con el AVE», ha apuntado.

En este sentido, ha advertido de que muchas presas «han trabajado con un nivel de estrés máximo» y que en algunos casos «el agua rebasaba porque no era capaz de desaguar», por lo que ha considerado imprescindible garantizar que «abajo de los embalses se puede vivir con seguridad».

Feijoo ha cifrado en «miles de millones» las pérdidas provocadas por las inundaciones y ha reclamado la movilización de todos los recursos disponibles. «Necesitamos poner a disposición el presupuesto europeo, el del Estado, el de la Junta, el de los municipios y el de las diputaciones a favor de la gente», ha afirmado.