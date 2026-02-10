Rufián ignora el rechazo de ERC, Bildu y el BNG e insiste en su frente común

Rufián, durante un pleno en el Congreso de los Diputados Borja Sánchez-Trillo | EFE

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, no ceja en su intento de armar un frente de las izquierdas periféricas con el que acudir a las próximas elecciones generales. Aunque en su partido no están por la labor, el diputado republicano, especialmente prolífico en redes sociales, lanzó este lunes un nuevo mensaje en su perfil de X, tras la victoria del PP y el ascenso de Vox en Aragón: «Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos». Y dijo más: «Creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente». Rufián, que ya sorprendió a propios y extraños en julio al plantear por primera vez un frente común de las izquierdas plurinacionales, con ERC, Bildu y BNG al frente, defiende «hacer algo diferente» y pide «más cabeza y menos pureza».

En Esquerra no parecen darse por aludidos. Ni antes ni ahora. La número dos de Junqueras, Elisenda Alamany, dio a entender ayer que su portavoz en Madrid va por libre, y que su propuesta de iniciar una gira con otros dirigentes de izquierdas ni siquiera ha llegado a los órganos internos de la formación.

El BNG se desmarca del frente de izquierdas que propone Rufián La Voz

La «telenovela» de izquierdas

Ante la posibilidad de que Rufián, muy cuestionado incluso dentro de su propio partido, se esté buscando un futuro lejos de Esquerra, Alamany dejó claro que «si él quiere ser el candidato al Congreso, lo será». Tampoco le da crédito el secretario general de Bildu, Arnaldo Otegi, que no lo ve factible: «Nunca hemos hablado con Esquerra, ni con Gabriel Rufián, ni en el Congreso, ni en las relaciones oficiales que tenemos, y ya tenemos establecida nuestra posición ante unas elecciones», aseguró en la radio pública vasca. Más contundente fue el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

Cuestionado sobre el encuentro que el portavoz de ERC y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, mantendrán este mismo mes, Maíllo respondió que «la gente está harta de las telenovelas de la izquierda». También se desmarcó de la propuesta de Rufián la portavoz del BNG, Ana Pontón: «Concurriremos con nuestras siglas».