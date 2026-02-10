El presidente de Acciona vuelve a ignorar la citación de la comisión sobre el caso Koldo en Navarra

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, no ha acudido este martes a la comparecencia a la que estaba citado en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas del Parlamento de Navarra Villar López | EFE

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, volvió a ignorar este lunes la citación para declarar ante la comisión del Parlamento de Navarra que investiga la licitación de obras públicas del Gobierno foral. A pesar de que había confirmado su presencia, en su lugar acudieron un miembro del comité de dirección, Joaquín Mollinedo, y un abogado. Sucedió lo mismo que el pasado 20 de enero, cuando Entrecanales faltó a la comisión de investigación y la compañía envió a Mollinedo y a Figueroa como sus representantes para comparecer. En aquel momento, se volvió a citar a Entrecanales para el 9 de febrero. La comisión de investigación considera que la citación no es a la empresa, sino al presidente de Acciona. La compañía, por su parte, entiende todo lo contrario: que el requerimiento se dirige a la sociedad y no al presidente a título individual. Añade que, en todo caso, este emplazamiento debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, ya que esta firma «no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra».

En cualquier caso, Acciona ha informado a la Cámara de que Entrecanales no se encuentra en España por compromisos profesionales adquiridos con anterioridad. Esta semana hay otras dos comparecencias relevantes en esta comisión: la primera será hoy y se trata de la del actual consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, bajo cuya responsabilidad se llevan a cabo las obras del desdoblamiento de Belate.

En la UTE adjudicataria de estas obras figuraba Servinabar, empresa dirigida por Antxon Alonso y en la que, según documentos de la UCO en el marco del caso Koldo, podría tener alguna participación accionarial el exdiputado navarro y exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, quien está citado en la comisión mañana

Caso Begoña Gómez

La Fiscalía Anticorrupción pidió que se amplíe seis meses más la instrucción de la causa principal del caso Koldo en la Audiencia Nacional. De concederse, sería la cuarta vez que se prorroga desde que se abrieron las diligencias el 8 de septiembre del 2023. Además, la UCO ha frenado el último intento del juez del caso Begoña Gómez de seguir investigando el rescate de Air Europa.