Muere una policía nacional en una riada en Jerez de la Frontera cuando volvía de un servicio relacionado con el temporal

Una de las carreteras de Huétor Tájar, en Granada, afectadas por los efectos del tren de borrascas Miguel Ángel Molina | EFE

Una agente de la Policía Nacional murió la tarde de este lunes mientras conducía un vehículo, cuando regresaba de un servicio relacionado con las inundaciones que afectan a la zona rural de El Portal, en Jerez de la Frontera. Según han informado fuentes policiales, la agente, de 43 años, estaba adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Jerez y formaba parte del Grupo de Atención al Ciudadano Jerez 105. El siniestro se produjo en la autovía A-4, en sentido Jerez, cuando sufrió un colapso mientras regresaba del dispositivo desplegado por las inundaciones registradas en la zona. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida de la policía. Portavoces de la Policía Nacional detallaron que lamentan el fallecimiento y trasladan sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la víctima, de la que destacan su compromiso y dedicación en el servicio público.

Más suerte tuvo otra conductora, cuyo vehículo quedó atrapado en el agua al intentar cruzar el cauce de un río en Estepona, en Málaga, también este lunes, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos. El nivel del agua del río Guadalmansa alcanzó la mitad de las ruedas. La intervención se alargó durante más de una hora y terminó sobre las cinco y cuarto de la tarde, tras conseguir los bomberos sacarla del río gracias a un cable elevador que la ha llevado hasta el puente sobre el río que ella pretendía atravesar con su vehículo, según informa Efe.

La situación mejora en el sur de la península, ya que el número de personas desalojadas en Andalucía ha descendido a 5.875 como consecuencia del río atmosférico que ha provocado un tren de borrascas que ha azotado a la comunidad durante los últimos días. No obstante, el número de carreteras afectadas se sitúa en 161, mientras continúan activos 14 escenarios operativos de emergencia. Además, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informó este lunes de que 32 colegios de la comunidad autónoma «seguirán sin actividad lectiva presencial» este martes, 10 de febrero, como consecuencia del paso de un tren de borrascas.