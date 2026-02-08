El temporal da un respiro a Andalucía y permite el regreso a casa de una parte de los evacuados

Inundaciones en Ubrique (Cádiz) Nacho Frade | EUROPAPRESS

La borrasca Marta dio ayer una pequeña tregua a Andalucía. Cerca de 2.000 personas —de las 11.100 que fueron evacuadas por el temporal— pudieron regresar este domingo a sus casas. Entre ellas, 660 vecinos de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María (Cádiz), 724 familias en Córdoba, una parte de los 350 residentes de la localidad gaditana de Ubrique y los 177 habitantes que fueron desalojados en Dúdar (Granada).

Pese a recuperar cierta normalidad, la emergencia continuó dejando incidencias. La UME salvó con una lancha a una persona y dos perros en El Palmar de Troya (Sevilla) y, en Chiclana, se auxilió a una joven tras el desbordamiento de un arroyo. En Isla Cristina (Huelva), 13 personas quedaron atrapadas en un cámping inundado.

El río Guadalquivir, uno de los principales focos de atención por su riesgo de desbordamiento, alcanzó los seis metros durante la madrugada del domingo y se mantuvo en 4,9 a lo largo de la jornada.

La vicepresidenta María Jesús Montero anunció que se «priorizará» un paquete de medidas para ayudar a los municipios afectados sin tener que esperar al Fondo de Solidaridad de Europa, mientras la Junta de Andalucía alertó del «destrozo brutal» en carreteras. Aunque se esperan nuevas lluvias, no serán tan intensas como las del fin de semana.

La sucesión de borrascas deja 1.100 desplazados en Portugal

La sucesión de tormentas en Portugal que culminó con la borrasca Marta mantiene desde el pasado sábado a 1.163 personas desplazadas en todo el país. La jornada de ayer, marcada por la celebración de las elecciones a la Presidencia, registró lluvias y varios deslizamientos de tierras por el mal tiempo. Al menos ocho personas fallecieron como consecuencia directa del temporal, miles resultaron heridas y unas 100.000 continúan sin luz una semana después.