Cae una parte de la Muralla romana de Lugo debido al temporal

1/6 Unos seis metros se vinieron abajo Óscar Cela 2/6 El desplome sucedió en la rúa do Moucho Óscar Cela 3/6 No hubo heridos ni otros inmuebles afectados Óscar Cela 4/6 El derrume sucedió justo enfrente del Portón do Recanto Óscar Cela 5/6 El adarve de la Muralla se quedó sin uno de sus muros Óscar Cela 6/6 No pasaba nadie en el momento del desplome Óscar Cela

Parte de la Muralla romana de Lugo sufrió un derrumbe en la noche de este sábado. Ocurrió a las 23.30 horas, en la rúa do Moucho, en la zona sudoeste de la construcción. El desplome hizo caer una considerable masa de la Muralla hacia la parte interna. Allí se ubican varias viviendas y locales de hostelería, como el Portón do Recanto, o edificios culturales, como el Pazo de Montenegro. La Policía Local acudió poco después al lugar y acordonó la zona. No ha habido que lamentar heridos ni daños materiales a otros inmuebles.

La gran suerte fue que no pasaba nadie por esa calle en el momento del derrumbe, que se ha producido sin previo aviso. Se trata del primer gran daño sufrido por la Muralla en más de dos décadas. El desplome afectó a la cara interna de la Muralla, que perdió un gran trozo, desde el suelo de la rúa do Moucho hasta el adarve. El resto de la construcción, del lado de la Ronda, parece no haber quedado dañado.

El desprendimiento afectó a un tramo de entre seis y siete metros. El paso tuvo que ser cortado y los agentes municipales han asegurado ya la zona, en donde se creó una gran expectación vecinal.

Está por ver cómo se llevan a cabo los trabajos de desescombro y de reconstrucción del monumento. A partir de este domingo, las instituciones tienen un deber prioritario para con la ciudad, que es recuperar un símbolo bimilenario de Lugo.