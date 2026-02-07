La mujer que falleció tras caer al río en Málaga era una monitora muy querida

Dos de los participantes en el rescate de Carolina Jorge Zapata | EFE

Tras casi tres días de rastreo en una zona del cauce complicada por la acumulación de restos, la Guardia Civil localizó un cuerpo a un kilómetro del lugar en el que desapareció el jueves una mujer que paseaba con sus perros cerca del río Turvilla, a la altura del municipio malagueño de Sayalonga, y terminó arrastrada por la corriente. El presidente de Andalucía Juanma Moreno confirmó que se trataba de esa vecina que desapareció en Sayalonga, «que tristemente y lamentablemente su cuerpo ha sido encontrado». Moreno recordó que la mujer «estaba con su mascota, que fue al río, intentó salvarla y como consecuencia de ese rescate a la mascota parece ser que fue arrollada por el río y tristemente ha fallecido». El can, un perro de aguas, apareció con vida cerca de la zona donde se le perdió la pista a su dueña, que se llamaba Carolina.

Localizan el cadáver de la mujer que cayó al río en Málaga cuando trataba de rescatar a su perro Eugenio Cabezas

Era una monitoria de yoga de 45 años nacida en Torremolinos, pero hacía años que se había establecido en Axarquía, donde su fallecimiento ha causado una profunda conmoción, ya que era muy querida entre sus alumnos y clientes de una tienda de productos orientados al bienestar. El Diario Sur detalla que sus allegados la definen como una gran amante del yoga, de los animales y era una gran aficionada al Málaga Club de Fútbol.