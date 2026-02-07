El riesgo de desbordamientos de ríos aumenta los desalojos en Andalucía

Rescate en Jerez de la Frontera. Efectivos de la Policía Nacional de Cádiz, junto a Salvamento de Cruz Roja, evacuaron a una mujer de 79 años de su vivienda en El Portal, donde permanecía aislada por la crecida del río Guadalete en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz). POLICÍA NACIONAL CÁDIZ | EUROPAPRESS

La borrasca Marta entró con fuerza en Andalucía, donde la prioridad es la seguridad de las miles de familias evacuadas. Más de 11.100 personas permanecían este sábado desalojadas, 8.000 en Cádiz, aunque también había afectados en Málaga, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada y Huelva, por un temporal que seguirá azotando hasta el martes esta comunidad. Su presidente, Juanma Moreno, adelantó que habría «más desalojos», entre 150 y 200 más, a lo largo de la madrugada de este sábado.

Las fuertes lluvias y el riesgo por el desbordamiento de ríos obligaron a evacuar domicilios de tres localidades gaditanas. En San Martín del Tesorillo, 60 familias abandonaron sus casas ante la crecida del Guadiaro, que estaba en alerta naranja a un nivel de 4,11 metros. En Ubrique, 80 viviendas fueron desalojadas por el aumento del caudal, mientras que, en Vejer de la Frontera, una docena de inmuebles fueron evacuados por un desprendimiento de tierra.

Un herido, en Jaén

La emergencia dejó más de 9.770 incidencias en la región, con derrumbes parciales de casas en las provincias de Cádiz y Jaén. En esta última, un hombre resultó herido al caerle encima un muro en Canena y otro quedó atrapado en su vivienda de Sorihuela del Guadalimar.

El temporal también azotó bruscamente Extremadura. Allí, el Gobierno regional procedió al desalojo preventivo de las poblaciones de Gévora, Novelda y Sagrajas, todas ellas pedanías de Badajoz, ante la posible incomunicación de las tres por la crecida de los ríos próximos. Se sumaron así a las 800 personas que permanecían evacuadas en La Bazana y Valuengo (Jerez de los Caballeros).

El Miño se estabiliza en Ourense pendiente de un nuevo repunte por más precipitaciones LA VOZ

Los embalses seguían aliviando agua. La presa de Bornos (Cádiz) desembalsaba entre 600 y 650 metros cúbicos por segundo; Los Hurones, en el río Guadalacacín, rozaba el 88 % de su ocupación; y, en Málaga, el Conde de Guadalhorce liberaba 100 metros cúbicos. Por su parte, el Guadalquivir continuaba subiendo lentamente, con varias zonas en nivel rojo, después de que el pasado viernes alcanzara los 5,5 metros de altura en tres puntos de Córdoba. En paralelo, el temporal habría afectado ya al 75 % de la superficie agraria. Según la COAG, los daños en la producción agraria podrían tener un impacto superior a los 3.000 millones de euros.

La borrasca Marta también tuvo incidencia en la circulación viaria. Un total de 179 carreteras permanecieron este sábado cortadas, tres de ellas en la red principal: la A-44 en Jaén (Campillo de Arenas), la A-32 en Villacarrillo sentido Albacete y la A-48 en Cádiz (Vejer de la Frontera). Además, la mayoría de los trenes de cercanías en Andalucía mantuvieron su suspensión durante toda la jornada.

Juanma Moreno pedirá ayudas para cubrir las «pérdidas millonarias»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advirtió de la gravedad del impacto económico que tendrá en la región el tren de borrascas que azota la región, y anunció que solicitará la ayuda del Fondo de Contingencia del Estado y del Fondo de Solidaridad de la UE. En una comparecencia en Córdoba, el barón popular avanzó que buscará recursos de manera «inmediata» porque habrá «pérdidas millonarias» en el sistema productivo andaluz y en las infraestructuras de la comunidad, que, solo en la red de carreteras autonómicas, cifró en 500 millones de euros. Moreno agregó que el presupuesto de la comunidad de este año «va a quedar supeditado» a paliar esta catástrofe y que pedirá «reprogramar y flexibilizar» los fondos europeos para que se puedan usar para la atención a los damnificados por estas lluvias, que mantienen desalojadas a 11.000 personas.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el viernes visitó las zonas afectadas en Cádiz, siguió la evolución de la emergencia en una reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos desde la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en Madrid. Y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, visitó este sábado la presa de Torre del Águila en El Palmar de Troya (Sevilla) y destacó la necesidad de mantener las medidas preventivas.