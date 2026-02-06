El Guadalquivir se desborda en tres sitios y anega varios barrios de Córdoba

Un parque de Córdoba Salas | EFE

El paso de la borrasca Leonardo sume la provincia de Córdoba en una situación crítica, donde el río Guadalquivir se ha desbordado en al menos tres puntos tras superar los 5,5 metros de altura. La crecida ha impactado tanto en la capital, anegando la barriada de Alcolea y el aeropuerto —que ha sido cerrado indefinidamente—, como en la ribera de la provincia, afectando a municipios desde Villa del Río hasta Palma del Río. También se ha cerrado el puente romano desde las tres de la tarde de este viernes y se ha suspendido el partido de fútbol entre el Ceuta y el Córdoba. El colapso hídrico ha tenido consecuencias directas en la movilidad: además de los cortes en una veintena de carreteras secundarias, se han suspendido los servicios ferroviarios de Media Distancia y gran parte de la Alta Velocidad con destino o origen en Andalucía, manteniendo únicamente operativo el servicio AVE Madrid-Villanueva.

La cifra de desalojados asciende ya a 8.600 en toda Andalucía, ante el riesgo de inundaciones, derrumbes e hidrosismos, como los registrados en Grazalema. Todavía quedan cientos de vecinos incomunicados, porque viven en pueblos pequeños, donde los servicios de emergencias no pueden entrar. El Diario Sur informa de que esta tarde los bomberos lograron entrar en El Secadero, un núcleo de Casares de 1.500 habitantes aislado por el desbordamiento del río Guadiaro por las lluvias. El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga acaba de establecer un puesto en la zona para asistir a la población, donde ya se encuentran equipos de Protección Civil, Cruz Roja, personal sanitario y bomberos. Al igual que otros muchas aldeas y pueblos aislados, durante casi dos jornadas estos vecinos han estado sin suministro eléctrico, sin cobertura móvil, sin médico y solo con la comida que tuviesen en sus despensas.

Además, en Málaga la Guardia Civil ha localizado un cuerpo en la zona donde desapareció el jueves una mujer que paseaba con sus perros y terminó arrastrada por la corriente. Se llamaba Carolina y era una terapeuta de 45 años nacida de Torremolinos, pero que se había establecido en Axarquía, donde su fallecimiento, tras caer al río Turvilla cuando trataba de rescatar a uno de sus perros, ha causado una profunda conmoción.

Lejos de remitir, el escenario amenaza con empeorar debido a la llegada inminente de la borrasca Marta, que traerá nuevas precipitaciones de entre 40 y 60 litros a partir de este sábado. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) alerta que los embalses se encuentran al límite de su capacidad (entre el 90 % y el 95 %), lo que obligará a realizar desembalses técnicos para evitar una catástrofe mayor. La preocupación radica en que el caudal, actualmente en 2.000 metros cúbicos por segundo, pueda escalar hasta los 2.500, alcanzando los niveles históricos y destructivos de las inundaciones de 2010.

Ante este riesgo, se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad bajo el Nivel 2 de emergencia, que incluye la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con equipos de evacuación de aguas. Hasta el momento, Guardia Civil y Policía Nacional han coordinado el desalojo preventivo de 205 personas y 96 viviendas en localidades como Priego, Baena y las zonas inundables de la capital. Además de las labores de rescate, los más de 600 agentes movilizados mantienen una vigilancia activa las 24 horas en las zonas evacuadas para garantizar la seguridad ciudadana y evitar episodios de pillaje en las propiedades vacías.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobrevoló las zonas afectadas y realiza un llamamiento a la prudencia extrema, calificando la situación administrativa como de alerta roja en todo el territorio. Las autoridades prevén que los momentos de mayor tensión se vivan entre el domingo y el lunes, cuando coincidan las nuevas lluvias con los caudales ya saturados. Se espera que la fase crítica de la emergencia se mantenga vigente, como mínimo, hasta el próximo miércoles 11 de febrero, período durante el cual todas las administraciones mantendrán activos todos los recursos disponibles para minimizar daños personales.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, acaba de informar de que ya son 406 las personas que han tenido que ser desalojadas en la provincia malagueña, la mayor parte de ellas en el municipio de Cortes de Frontera, con más de un centenar. El Diario Sur informa de que unos 200 vecinos de la zona de La Estación de Benaoján, ubicada junto al Nacimiento de los Cascajales, están siendo desalojadas en este momento ante el riesgo de desbordamiento de la presa de Montejaque. Aunque en un principio se estipuló que los afectados fueron evacuados al Polideportivo El Fuerte, en Ronda (donde este jueves se recibió a los vecinos de Grazalema), la mayoría de vecinos de La Estación han sido realojados con familiares y otros vecinos en el núcleo del pueblo. Solo un centenar se han trasladado al polideportivo de la ciudad del Tajo.