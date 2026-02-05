La Policía Nacional vincula a Francisco de Borbón con una operativa de blanqueo de dinero del narcotráfico en Santo Tomé y Príncipe

Francisco de Borbón, acompañado de su abogada, tras su declaración en la Audiencia Nacional Raúl Terrel / Europapress

La Policía Nacional ha vinculado a Francisco de Borbón, primo lejano de Felipe VI, con una supuesta operativa internacional de lavado de dinero de la presunta red de narcotráfico que mantiene en prisión a un exjefe policial en países como Santo Tomé y Príncipe o Panamá. Unos hallazgos que han motivado la detención esta semana de Francisco de Borbón y su puesta a disposición de la Audiencia Nacional, donde el juez decretó para él libertad bajo fianza de 50.000 euros por un presunto delito de blanqueo procedente del narcotráfico. La entrada de este aristócrata en la causa deriva de la información aportada por las autoridades panameñas, que le implica junto a otros en una «operativa de lavado de capitales», según un informe de la Unidad de Asuntos Internos, al que ha tenido acceso Efe.

Aparte de ese supuesto rol -que él negó en su declaración ante el juez el miércoles- los agentes también mencionan en su informe sus «vínculos» con otro presunto integrante de la red, Juan Cervera, por dos pagos que este último realizó a la orden militar y hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, de la que Francisco de Borbón fue gran maestre número 50, según fuentes abiertas consultadas por los investigadores. La Orden, de origen militar y que ahora se define como una orden de fieles cristianos cuyos pilares son la caridad, la espiritualidad y la tradición tiene actualmente como gran maestre número 51 a Francisco de Orleans. En un comunicado, esta entidad ha afirmado que «no mantiene ninguna asociación con la organización o la persona mencionada en recientes informaciones aparecidas en la prensa en España». Según la Policía, esos dos pagos ascenderían a un total de 1.062 euros de una empresa vinculada a uno de los investigados en la trama con los conceptos «Ingreso, gastos, ceremonia y diploma» y «Venera Juan Ángel Cervera».

Bancos no registrados de Santo Tomé y Príncipe

El informe relata una compleja operativa que habría llevado a cabo Ignacio Torán, a quien los investigadores consideran líder de la organización, para ocultar el origen del dinero que presuntamente obtenía de la droga. Una mecánica que se sirvió de varias entidades del pequeño país africano Santo Tomé y Príncipe (VXL Bank, ET Bank y Be Bank) que la Policía vincula con Francisco de Borbón, entre otros. No son bancos tradicionales, «sino servicios de banca anidada o plataformas utilizadas» por Borbón y Bijan B., de nacionalidad inglesa, en las que mostrarían a Torán y a otro investigado los fondos que les estarían custodiando. Cuando ellos quisieran transferirlos, quienes ordenarían el movimiento serían personas extranjeras o sociedades británicas o estadounidenses. Ignacio Torán y otro presunto integrante de la red, Eduardo Montero, eran clientes de ET Bank, «vinculada» a Francisco de Borbón y Bijan B., a través de la que presuntamente gestionaban fondos que superan los 22 millones de dólares.

El informe menciona noticias que vinculan a estos dos últimos con VXL Bank y el criptoactivo VXLD o VXL Dollar, que poseía el investigado Eduardo Montero, quien habría tenido casi dos millones de euros depositados en dicha entidad. También incluye una página web que califica dicho criptoactivo de «fraudulento» y lo relaciona con una supuesta estafa global. Según Asuntos Internos, al recibir denuncias por estafa en VXL Bank, Montero y Torán cerraron los dominios y cambiaron de marca a ET Bank, que habría prestado los mismos servicios: «gestión de divisas y criptoactivos» y emisión de tarjetas «para reintegrar al circuito legal los fondos del narcotráfico». Con la detención de Montero y Torán, en 2024, Bijab B. y Francisco de Borbón dejaron de operar con esa marca, pero siguieron gestionando fondos, probablemente de la organización, a través de una nueva, Be Bank, también en Santo Tomé, según el informe.

Lavado de dinero en Panamá

El informe policial también desarrolla la «estructura societaria y bancaria panameña» que habría creado Ignacio Torán y en la que habría participado, entre otros, Francisco de Borbón, a través de la sociedad Alpha Trading, empresa de estrategia de inversión con sedes de Newport Beach (California) y Marbella. La operativa presuntamente llevada a cabo buscaría «ocultar el origen» del dinero y la identidad de su beneficiario y darle apariencia de legalidad, y en ella participarían varias personas, entre ellas Francisco de Borbón, que colocaría los fondos de Torán como titular de la mencionada sociedad y sería el titular de las cuentas donde se reciben fondos, según el informe.

Calculan que el exjefe de UDEF ayudó a colar 37 contenedores con 58.499 kilos de cocaína

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía sostiene que el exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez, en prisión por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, habría ayudado a colar en España 37 contenedores marítimos con 58.499 kilos de cocaína que habrían alcanzado un valor en el mercado de más de 2.000 millones de euros. Una conclusión a la que llegan los investigadores tras analizar el móvil del inspector, donde mantenía estos datos actualizados con cierta frecuencia, según expone la Unidad en un oficio del pasado mes de diciembre remitido a la Audiencia Nacional.

Destacan los agentes una nota de su móvil denominada «8 jun 24» que, según los investigadores, estaría relacionada con las operaciones de narcotráfico investigadas, y que mostraría una relación entre los contenedores de droga presuntamente introducidos y cantidades de dinero. Asuntos Internos subraya que el inspector actualizaba la nota con cierta periodicidad, ya que fue editada y guardada por última vez el 25 de octubre dLe 2024, doce días antes de que fuera detenido. Según estas anotaciones, la presunta organización de narcotráfico «ha conseguido introducir de forma continuada en el tiempo, elevadísimas cantidades» de droga en el país. No obstante, en la cantidad total registrada por Óscar Sánchez de 58.499 kilos de cocaína presuntamente introducidos ocultos en 37 contenedores marítimos, no se incluiría la entrada de otros dos contenedores que la investigación ya atribuía a la red investigada.

Uno de ellos guardaba 1.605 kilos de cocaína y fue incautado en mayo de 2021, y el segundo tenía 13 toneladas de esa misma sustancia procedentes de Ecuador y fue aprehendido en el Puerto de Algeciras en octubre de 2024. Fue el mayor alijo intervenido hasta la fecha en la historia del narcotráfico en España. Este último condujo a los investigadores a la detención del inspector, a quien se le hallaron 20 millones de euros escondidos en un hueco en una pared.

El informe de Asuntos Internos analiza también las comunicaciones de otro de los principales investigados, Ignacio Torán que evidencian su «liderazgo en la organización», su «actuación concertada» con el inspector y la «inquietante y espectacular capacidad económica» que facilitó su captación y «su absoluta entrega a los ilícitos fines de la organización movido por el ánimo de lucro». De hecho, según Asuntos Internos, el inspector recibía «correlativos pagos» por su ayuda a la organización de parte de Ignacio Torán que está en libertad provisional por un error procesal del juez Francisco de Jorge, quien le ha citado este viernes tras levantar el secreto de una pieza de la causa.

El informe recoge también extractos de chats con conversaciones entre el exjefe de la UDEF en Madrid e Ignacio Torán que «refuerzan» la vinculación de ambos con el citado contenedor de 13 toneladas intervenido en Algeciras, y aportan información sobre las personas a las que reportaría este último, que estarían en «escalones superiores o paralelos» en el contexto de «sus actividades de tráfico transnacional de cocaína». Los agentes han hallado también capturas de pantalla de comunicaciones en las que el inspector le informa de las investigaciones policiales tras la intervención de ese contenedor