El PP de Aragón acusa al PSOE de pedir el voto en llamadas para «desprestigiar» a Azcón

El Partido Popular denunció ante la Junta Electoral Central al PSOE por realizar llamadas telefónicas a personas mayores para advertirles de que, si el candidato popular, el presidente autonómico Jorge Azcón, gana las elecciones verán reducidas sus pensiones. La secretaria general del PP aragonés, Ana Alós, aseguró que las llamadas son automáticas y se escucha la voz de Marcelino Iglesias, expresidente aragonés y una voz reputada dentro del PSOE maño. Para Alós, esto es «una falsedad y un juego sucio que traspasa todas las líneas de la legalidad» que, dijo, se basa en «una campaña en el intento de crear un marco para desprestigiar a Azcón porque no tienen argumentos reales»

Fuentes de los socialistas aragoneses aseguran que las llamadas son ciertos, pero también legales. Consideran «una barbaridad» la denuncia de Alós y aseguran que el contenido de estas comunicaciones está basado en información correcta.

Los socialistas aragoneses explican que efectivamente Iglesias grabó el mensaje que refleja Alós. También realizan llamadas a través de militantes para convencer a las personas al otro lado del auricular que voten a Pilar Alegría. Destacan que es una práctica habitual en campañas electorales, que el propio PP practica. Las llamadas, aclaran, son siempre a teléfonos fijos, dado que los prefijos permiten situar las llamadas en las tres provincias. El PSOE aragonés acusó a los populares de llamar a teléfonos móviles. Un método para el que, remarcan, es necesario obtener una base de datos que acredite que estas numeraciones pertenecen a particulares de la región aragonesa.

El artículo 58 bis de la Ley Electoral permite la utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales. En uno de sus puntos se aclara que es obligatorio que se le facilite al receptor «un modo sencillo y gratuito del ejercicio a su derecho de oposición».

Por otro lado, el PP aragonés lanzó otra acusación a los socialistas. Alós destacó que el PSOE ofreció 800 euros a «conocidos influencers» para llevar a cabo una campaña contra el candidato popular. Los socialistas aseguran que esto es completamente falso e invitan a los populares a aportar pruebas y denunciarlo.

Las denuncias a la Junta Electoral central son una constante en campaña electoral. El PSOE denunció a los populares por instalar un cartel electoral con la imagen de Azcón en la facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza antes del inicio de la campaña. El PP reconoció los hechos, pero los achacó a un error de la empresa responsable de la instalación.

Otras denuncias a la JEC

La JEC, además, estimó parcialmente una denuncia del PP contra una campaña del Ministerio de Sanidad en Facebook, en la que el departamento presumía de «doce avances» en esta materia durante el 2025. La Junta Electoral, sin embargo, descartó abrir un expediente sancionador dada la «escasa entidad» de los hechos. La JEC desestimó otra denuncia a Azcón por hacer «compromisos de gasto carentes de presupuesto» en su discurso de fin de año. La Junta consideró que, pese a anunciarse elecciones, el Gobierno debía continuar con sus funciones, por lo que consideró válidas las palabras del presidente para cerrar el 2025.