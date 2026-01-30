El debate a ocho de Aragón no despeja las dudas de una alianza de las derechas

Debate de los candidatos en las próximas elecciones autonómicas de Aragón en el que participan Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Molasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (EXISTE), María Goikoetxea (PODEMOS), Marta Abengochea (IU-SUMAR) y Alberto Izquierdo (PA), este jueves en RTVE Zaragoza. JAVIER BELVER | EFE

La financiación autonómica y la vivienda han sido los dos grandes temas que han esgrimido los candidatos a la Presidencia del Gobierno de Aragón de las ocho formaciones políticas que, este jueves, han participado en el debate organizado por RTVE, en el que también ha habido espacio para los reproches y el fuego cruzado entre siglas. Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Coalición Existe), María Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR) han sido los participantes en el debate, dirigido por Xabier Fortes y celebrado en Zaragoza, en el que han puesto encima de la mesa sus propuestas y visión de Aragón de cara a los comicios autonómicos del 8F.

Con el primero de los tres bloques, dedicado a la economía, Nolasco ha aprovechado para lanzar uno de sus primeros dardos a su antiguo socio de gobierno, el PP, al decir que sus propuestas en vivienda pasan por el cohousing y construir pisos «de menos de 30 metros cuadrados», mientras los ayuntamientos del PP y el PSOE «no liberan suelo».

Guitarte también se ha detenido en este asunto al recalcar que la vivienda «es la preocupación máxima de los ciudadanos» y al defender que lograr que este bien sea asequible debe ser un «objetivo prioritario», mientras que Izquierdo ha desvelado algunas de las propuestas del PAR, como cobrar «cero» impuestos en la compra de vivienda a los menores de 40 años.

Azcón, sin embargo, ha aprovechado para sacar pecho de las políticas de vivienda pública implementadas por su ejecutivo, que ha impulsado «casi 3.000» y que, a partir de ahora, quiere que sean mil más cada año.

La candidata socialista ha defendido la propuesta de financiación autonómica del Gobierno central al señalar que los 630 millones extra que recibiría Aragón servirían para construir 4.000 viviendas públicas al año.

En este campo, Pueyo ha aseverado que «hay que intervenir el mercado», mientras que Abengochea ha recalcado que este bien «no puede ser un lujo» y la candidata de Podemos, que también ha abogado por intervenir el mercado, ha subrayado: «La casa es para vivir, no es para especular».

El modelo de financiación autonómica que propone el Gobierno de España es otro de los temas que ha centrado la atención de los candidatos desde los primeros minutos.

Azcón ha preguntado directamente a Pilar Alegría por qué defiende una propuesta que no incluye el criterio de despoblación, apoyado por voces como la de Guitarte, que cree que hay que «plantarse» frente a la propuesta del ministerio ante un modelo que no considera «progresista».

La candidata socialista ha rescatado el cartel que ya mostró en el cara a cara de este lunes con Azcón para recordar que Aragón podría recibir 630 millones de euros que pueden ir destinados a «mejorar la vida de la gente» y que la única razón por la que su rival del PP no lo apoya es por «sectarismo político».

En el bloque destinado a los servicios públicos, la sanidad ha centrado buena parte del tiempo, con reproches al presidente en funciones principalmente de la izquierda, que le ha acusado de «utilizar lo que es de todos para privilegiar a una minoría» (Goikoetxea) y le ha pedido que no sea «nicho de negocio» porque «solo lo público garantiza derechos» (Bengochea).

Privatizaciones que también ha atacado Pueyo, que ha llamado al candidato del PP «pequeño aprendiz de Ayuso». Y Jorge Azcón, que ha defendido su gestión, ha respondido: «A la izquierda se le llena la boca al hablar de servicios públicos, pero hay que financiarlos».

Alegría también se ha detenido en este asunto al recordar a este último que hay que esperar «tres semanas para que te atienda tu médico» y ha propuesto un nuevo hospital materno infantil o que la primera mamografía se haga a los 45 años.

Pactos sin aclarar y el agua sobre la mesa

En el debate también ha habido espacio para asuntos clave en el territorio aragonés como el agua, materia sobre la que Azcón se ha mostrado tajante: «Si yo soy presidente de Aragón, nunca habrá un trasvase del Ebro».

Sin embargo, el candidato de CHA ha preguntado directamente a Azcón si está dispuesto a gobernar «con un partido que defiende el trasvase», en referencia a Vox, fuerza a la que también se ha referido Alegría al definir como «curioso» que Nolasco hablara de agricultura, mientras sus siglas están a favor del trasvase.

En cuanto a pactos, y como era de esperar, la izquierda ha incidido en la posibilidad de que PP y Vox vuelvan a ponerse de acuerdo, como ha señalado Alegría al afirmar que «la derecha no es el dique de contención de la ultraderecha», sino »la puerta de entrada«, o Pueyo, que ha asegurado que el PP está actuando «de caballo de Troya en todas las comunidades» con Vox.

Ante este escenario, Azcón ha acusado a la candidata socialista y a su partido de pactar «con los herederos de ETA», a la vez que ha defendido que, si ha convocado elecciones, es porque desde Vox »no quieren aprobar un presupuesto« para Aragón.

Y más allá de estos temas, también ha habido ocasión para varios momentos tensos, muchos de ellos, protagonizados por Nolasco, que ha sacado a colación asuntos como la regularización de migrantes o el feminismo, al afirmar sobre este último asunto que «nadie ha hecho más daño a las mujeres» que la izquierda, mientras Pueyo ha llegado a acusar de «machista» al candidato de Vox.

Y en cuanto a posibles pactos, aunque no ha habido en general un panorama esclarecedor, desde el PAR, Izquierdo sí que ha asegurado que solo apoyarán para la Presidencia al partido más votado, mientras que Goikoetxea ha advertido al PSOE de que los votos de Podemos «no son un cheque en blanco».