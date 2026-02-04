Alerta roja en Andalucía por lluvias y 3.000 desalojados de forma preventiva por riesgo de inundaciones

Crecida del río en el municipio de Sanlúcar de Guadiana, en Huelva Alberto Díaz | EFE

En el mapa de la AEMET para hoy destacan en rojo tres zonas, las tres comarcas en Andalucía. Son Ronda, en Málaga, Grazalema, en Cádiz y desde esta mañana también el Estrecho, en la provincia gaditana. Según la Aemet, se prevén en esta última zona acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en una hora, con mayor probabilidad en el entorno de Algeciras, y se podrían alcanzar los 150 litros/m2 en 24 horas. El aviso rojo estará activo entre las 05:00 y las 14:59 horas de este miércoles, por lo que el servicio de Emergencias 112 de Andalucía pide extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios. En el caso de Grazalema y Ronda, el aviso rojo estará vigente entre las 00:00 y las 23:59. Se preveían acumulados de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas y de 200 litros/m2 en 24 horas y los registros ya superan esa previsión porque en Grazalema, conocida por ser la zona del país donde más llueve ya han recogido 180 litros en 12 horas.

Más de 3.000 personas residentes en zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga han sido desalojadas de forma preventiva ante la posible crecida de ríos por las intensas lluvias que se esperan este miércoles, según informó la Agencia de Emergencias de Andalucía. Los teléfonos de los vecinos de 48 municipios andaluces recibieron ayer un mensaje Es-Alert de aviso por el paso de la borrasca Leonardo con fuertes lluvias y vientos. La comunidad ha elevado este martes la situación operativa de emergencias hasta el nivel 2, que supone la incorporación de «medidas excepcionales» de otras administraciones, ante la llegada de un fenómeno meteorológico «complejo» con riesgo de inundaciones, según anunció el presidente andaluz, Juanma Moreno. Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al 112, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha decretado el cierre de los puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la provincia de Cádiz y Estrecho de Gibraltar, mientras el aviso de temporal permanezca vigente. También se ha decretado el cierre de la Estación de Esquí de Sierra Nevada durante toda la jornada del miércoles y de los centros de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Ronda (Málaga), de Algeciras y Villamartín, en Cádiz. Además se están llevando a cabo desembalses en distintas presas que se encuentran con el alto nivel de acumulación con el objetivo de lograr un porcentaje suficiente de resguardo ante posibles avenidas de agua.

Hay cinco ríos en nivel rojo. En Cádiz son el río Guadiaro,el río Álamo, el Hozgarganta, y la Barca de la Florida. En Málaga, el tramo del río Guadiario que pasa por esta provincia lleva un caudal de 262 metros cúbicos por segundo, por lo que está también en nivel rojo.

El servicio de varios trenes Alvia en las provincias de Cádiz y Málaga, así como los de media distancia en Cádiz, Málaga, Sevilla y Jaén han sido suspendidos mañana ante el aviso de abundantes lluvias y viento intenso en Andalucía, ha informado en una nota el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Un contingente formado por más de 250 militares y 90 vehículos especializados ya se encuentra operando en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población.

El diluvio de Grazalema: 1.293 litros por metro cuadrado el pasado enero

Xavier Fonseca

Este miércoles se han activado dos avisos rojos por precipitaciones en Andalucía: uno en Ronda (Málaga) y otro en Grazalema (Cádiz). En estas zonas podrían acumularse hasta 200 litros por metro cuadrado en solo 24 horas y, a lo largo de la semana, la cifra podría alcanzar los 500 litros. La Agencia Estatal de Meteorología anunció ayer que en enero se registraron 119 litros por metro cuadrado de media en el conjunto de la España peninsular. Esta cantidad supone un 85 % más que el promedio del período 1991-2020 y convierte a este mes en el segundo enero más lluvioso del siglo XXI, solo por detrás del 2001.

Y aunque pueda resultar sorprendente, el lugar más lluvioso de España en enero no se encuentra en Galicia. La sierra gaditana de Grazalema acumuló 1.923 litros por metro cuadrado, una cifra que casi duplica la registrada en Rois (A Coruña), el punto más lluvioso de Galicia el pasado enero, con 797 litros. En apenas un mes, Grazalema recogió cinco veces más precipitación de lo habitual en enero y una cantidad similar a la media anual de una ciudad como A Coruña.

Estos registros tan elevados en la montaña de Cádiz son una prueba clara de la anomalía atmosférica actual, con borrascas desplazándose por latitudes más bajas de lo habitual. En condiciones normales, Grazalema es uno de los lugares más lluviosos de España. A pesar de estar situada en una provincia seca como Cádiz, la orografía desempeña un papel decisivo. La sierra se eleva unos 900 metros sobre el nivel del mar y, cuando el aire húmedo procedente del océano choca con este relieve, se ve obligado a ascender. Al hacerlo, se enfría y precipita, dando lugar a lluvias orográficas, distintas de las precipitaciones frontales típicas de Galicia, asociadas a los frentes de las borrascas.



La actual configuración meteorológica está favoreciendo precipitaciones muy intensas en el sur peninsular. Y si llueve en Andalucía, en Grazalema lo hace con especial intensidad, lo que explica estas cifras tan extraordinarias.

Para muchos, que Grazalema haya sido el punto con mayor acumulación de lluvia seguro que no representa ninguna sorpresa, dada su fama de ser el lugar más lluvioso del país. Sin embargo, los datos dicen otra cosa. En la sierra gaditana se concentra gran parte de la precipitación entre octubre y marzo, cuando la circulación del oeste aporta humedad. Sin embargo, a partir de abril, las cantidades descienden bruscamente y en julio y agosto las lluvias son prácticamente inexistentes.

La región más lluviosa de la Península ha sido, es y seguirá siendo Galicia. Según los datos de la Aemet, el punto con mayor precipitación media es Rois. Mientras Grazalema recoge una media de 1.714 litros por metro cuadrado cada año, el municipio coruñés alcanza los 2.846. Otras zonas del norte también superan claramente a la sierra gaditana, como Artikutza, en el noroeste de Navarra, donde caen de media 2.229 litros por metro cuadrado al año.