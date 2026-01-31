Podemos aplaza su apoyo al traspaso de inmigración a Cataluña y rebaja las expectativas de Sánchez de ganarse a Junts

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, saluda al canciller alemán, Friedrich Merz, en la cumbre del Partido Popular Europeo en Zagreb (Croacia). DAVID MUDARRA / EFE

El plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recuperar el apoyo de Podemos tras la decisión de aprobar una regularización de más de medio millón de inmigrantes, y el de Junts gracias a que el partido morado apoye el traspaso de las competencias sobre inmigración a Cataluña, se complica. Podemos sigue sosteniendo que el texto acordado entre el PSOE y Junts para ese traspaso contiene tintes «racistas» no solo en su preámbulo, sino también en el articulado, mientras Junts asegura que no cambiará nada en el articulado de la ley.

Pero, en todo caso, Podemos hace casi imposible que el Gobierno obtenga el apoyo de Junts a los Presupuestos porque, según explicó este viernes su secretaria general, Ione Belarra, solo negociarán esa delegación de competencias cuando la regularización de inmigrantes esté «implementada». El propio Gobierno calcula que las solicitudes se podrán empezar a presentar en abril y que ese proceso previo durará hasta el 30 de junio del 2026. Y la resolución de los recursos judiciales que se presenten podría incluso alargar esa fecha.

Traspaso a Cataluña

El Ejecutivo pretende presentar los Presupuestos en el primer trimestre de este año, con lo que no habría tiempo para ganarse el apoyo imprescindible de Junts a las cuentas públicas. «Primero papeles, que esa regularización esté implementada y después Podemos no tiene ningún problema con las delegaciones de competencias a las comunidades autónomas», indicó Belarra, puntualizando que solo negociarán un texto «sin racismo» no solo en el preámbulo sino también en el resto de la iniciativa. «A nosotras ya no nos valen las promesas vacías porque este Gobierno ha demostrado en numerosas ocasiones que promete y no cumple», explicó la líder de Podemos.

«Clientelismo político»

Mientras los planes del Gobierno se complican, el PP insiste en su rechazo a la regularización que impulsa el Ejecutivo. La vicesecretaria de coordinación sectorial de los populares, Alma Ezcurra, recalcó que la medida se toma por «clientelismo político» y precisó que muchos de los extranjeros regularizados podrán votar en las elecciones municipales a partir de dos años.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, trasladó este viernes a sus socios del Partido Popular Europeo, reunidos en Zagreb (Croacia), sus argumentos para rechazar una regularización que considera al pacto europeo de inmigración. Génova confía en que la presión de los populares europeos en Bruselas, donde son mayoría, fuerce al Ejecutivo español a modificar algunos aspectos de su plan, en línea con los que el PP planteaba al apoyar la iniciativa legislativa popular, que está paralizada en el Congreso desde septiembre del 2024.