Junts dice que no permitirá que se toque «ni un pelo» pelo de la ley para transferir la inmigración a Cataluña

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante su intervención en la sesión plenaria extraordinaria de este 27 de enero. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Gobierno confía en que su pacto con Podemos para la regularización de más de medio millón de inmigrantes en situación irregular le permita no solo recuperar el apoyo del partido morado en el Congreso, sino también facilitar que Junts dé marcha atrás a su ruptura con el PSOE. El motivo es que, a cambio de ese acuerdo, Podemos se muestra ahora abierto a negociar la transferencia a Cataluña de las competencias en el control de la inmigración. Algo a lo que hasta ahora se había negado, bloqueando así la aprobación de un traspaso que Junts reclama desde hace tiempo al Gobierno como parte del acuerdo pactado para la investidura de Pedro Sánchez.

Pero el Ejecutivo no lo va a tener fácil. Podemos se abre a negociar ese traspaso, pero advierte de que solo apoyará la transferencia si se modifica el texto pactado hace meses entre el PSOE y Junts, de manera que no contenga ningún sesgo «racista» ni en la exposición de motivos ni en el articulado de la norma. Pero Junts, que sigue manteniéndose crítica con el Gobierno, como demostró al rechazar el decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones, se adelantó a cualquier intento de renegociar el traspaso y advirtió de que del articulado de la ley para la delegación de competencias en inmigración a Cataluña «no se tocará ni un pelo».

Críticas a Podemos

Así lo afirmó la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, aunque dejó la puerta abierta a revisar la exposición de motivos. «Esperemos que vuelva a registrarse la ley y que se apruebe el articulado, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. La gesticulación y los titulares a nosotros no nos solucionan el problema», señaló Nogueras, que recordó que «lo que se acaba aplicando es el articulado», donde «no hay contenido ideológico», mientras que el preámbulo de la ley «es una introducción que no es la parte legal».

Tachó de «irresponsable» a Podemos y negó que exista algún motivo para decir que el articulado contiene un elemento «racista» porque esta parte legal del texto «es muy sencilla y muy técnica» y se limita a decir que «lo que hoy está gestionando el Gobierno español pasará a gestionarlo el Govern de la Generalitat». Junts asegura que en las reuniones que mantuvo con Podemos no mostraron esa «beligerancia» que exhibían en público.

Feijoo: No regalar la residencia

A la espera de un acuerdo, el Gobierno defendió este miércoles que la regularización extraordinaria no tendrá impacto presupuestario ni en materia de personal. El proyecto de real decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería para llevar a cabo este proceso de regularización ha sido sometido a audiencia pública desde este miércoles hasta el 6 de febrero, pero al tramitarse por el procedimiento de urgencia no será sometido a consulta pública.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, insistió en que la regularización «masiva» va en contra la política migratoria europea. Y entre los argumentos para rechazar la medida incluyó el de que el Gobierno intenta, a su juicio, ampliar el censo tanto con esa decisión como con la ley de nietos, en referencia a la disposición de la ley de memoria democrática que permite a hijos y nietos de españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad por exilio, ideología o creencias políticas, solicitar la ciudadanía española, sin necesidad de residir en España.

El PP considera que con ambas medias el censo electoral aumentaría en más de dos millones de personas. Algo a lo que, según Feijoo, el Gobierno «no tiene derecho». «El Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona. Las regularizaciones han de ser individualizadas, caso a caso», sostuvo Feijoo, añadiendo que se trata de «una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir» en España.