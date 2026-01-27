¿Dónde se puede tramitar la regularización aprobada por el Consejo de Ministros y qué ventajas tiene para los solicitantes?

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros un decreto ley para normalizar la situación de migrantes que residan en España en una situación irregular. Según Podemos, partido con el que el Ejecutivo