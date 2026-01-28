El acuerdo del PSOE con Podemos para la regularización de migrantes busca recuperar la mayoría de investidura
Tras ceder ante ERC y el PNV, el pacto abre la puerta al traspaso del control de la inmigración a Cataluña, que reclama Junts28 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El movimiento del Gobierno al pactar con Podemos la regularización de los inmigrantes en situación irregular forma parte de la estrategia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de recuperar la mayoría parlamentaria, perdida tras el