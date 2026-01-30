Carmen Pano desmiente a Aldama y sostiene que entregó 90.000 euros a Ferraz

La investigada Carmen Pano a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el caso hidrocarburos. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

La empresaria Carmen Pano se ha reafirmado este viernes en que llevó un total de 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz en dos entregas de 45.000 por indicación del comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama, en contra de lo que este declaró ayer. Además, ha indicado que el empresario le comentó la existencia de un sobre que vinculaba a la presunta financiación irregular de los socialistas. Así lo ha declarado en su comparecencia esta mañana en la Audiencia Nacional ante el juez Santiago Pedraz, que también ha interrogado a la hija de Pano, Leonor González, que ha dicho no tener relación con la presunta trama de un fraude de 182 millones de euros en el IVA de hidrocarburos por parte de la empresa Villafuel, propiedad de Claudio Rivas.

En el día de ayer, Aldama afirmó que Carmen Pano le daba a él el dinero por su intermediación para obtener una licencia de hidrocarburos y que le entregó 40.000 o 50.000 euros para dárselos al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. El presunto comisionista negó además que las gestiones realizadas fueran para obtener la licencia de operadora de hidrocarburos para la empresa Villafuel, sino que eran para la sociedad de la que era titular la hija de Pano, Have Got Time.

La empresaria ha desmentido también en este punto a Aldama y ha asegurado que los trámites fueron para Villafuel porque Have Got Time no se constituyó hasta el 2021 y las gestiones para obtener la licencia en hidrocarburos comenzaron en el 2020. De hecho, la breve declaración que ha prestado Leonor Pano ha sido para desvincularse de toda esta trama, han informado a EFE fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Al ser preguntada si conocía la existencia del famoso sobre que la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez le entregó a Aldama relacionado con la supuesta financiación ilegal del PSOE, Pano se ha limitado a responder: «Aldama me comentó que tenía un sobre, que bueno...». Los 90.000 euros entregados a Ferraz, según explica, provenían de pagos que le hacía Claudio Rivas a Aldama por sus gestiones a favor de Villafuel a través de Koldo García, y que tras negarse en alguna ocasión, «de rebote» le tocó a ella llevarlo al PSOE porque el comisionista del caso Koldo no tenía en esas dos ocasiones a nadie que lo pudiera llevar.

Durante el interrogatorio, la empresaria también ha aludido a la reunión del 28 de diciembre del 2020 que mantuvo junto al Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto; el exasesor ministerial Koldo García, dos técnicos relacionados con la empresa Villafuel y Claudio Rivas.Pano ha explicado que en esa reunión, Bidart, que ha sido citado por Pedraz para el próximo miércoles después de no poder acudir esta semana debido a la nevada en Madrid, indicó que se mandase a Koldo toda la documentación relacionada con Villafuel y que después este se la remitiese a él.