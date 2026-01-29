Aldama asegura que Delcy Rodríguez le dio un sobre con pruebas de la financiación irregular del PSOE

El empresario Víctor de Aldama a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el caso hidrocarburos. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El empresario Víctor Aldama ha deslizado en su declaración como investigado en el caso hidrocarburos que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio han explicado a Europa Press que el comisionista del caso Koldo ha sostenido que esa información guarda relación con el sector de los hidrocarburos pero no con Villafuel, la empresa en torno a la que gira esta causa que se sigue en la Audiencia Nacional.

Las mismas fuentes indican que ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que se ha interesado sobre la presunta financiación irregular de los socialistas. Aldama no ha querido dar detalles sobre el contenido del sobre, emplazando al Ministerio Público a llegar a un acuerdo para profundizar más en ese extremo. Cabe recordar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia de Luis Alberto Escolano, su hombre de confianza, «documentación sensible» relativa a la PDVSA.

Los investigadores señalaban que en la fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. «Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero del 2020», reseñaban.

Igualmente, las fuentes consultadas señalan que el empresario ha asegurado que hubo una reunión con el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y con el que fuera asesor ministerial Koldo García porque estaban interesados en obtener unos depósitos fiscales en las islas. Aldama ha indicado ante el juez que fue a esa reunión con el empresario Manuel Salles —también investigado en la causa—, si bien ha precisado que nada tiene que ver con Villafuel, así como que el asunto de los depósitos no salió adelante.

La Audiencia Nacional citó esta semana a declarar a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, que fueron jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente, además de a Aldama, Carmen Pano y su hija, Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una empresa, así como el viernes a Álvaro Gallego, que pudo estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo.