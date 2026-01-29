Ábalos anuncia su jubilación: «He agotado todas las posibilidades»
MADRID / COLPISA
El exministro niega que su renuncia al acta sea para favorecer los acuerdos del PSOE con Junts o que persiga dilatar la instrucción e insiste en que no tiene ningún «ingreso»29 ene 2026 . Actualizado a las 13:37 h.
José Luis Ábalos, que el pasado 9 de diciembre cumplió 66 años, asegura que solo es por dinero. Que su renuncia al acta de diputado no tiene ningún otro trasfondo que no sea el de obtener