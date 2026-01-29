Ábalos anuncia su jubilación: «He agotado todas las posibilidades»

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El exministro José Luis Ábalos, acusado de pertenencia a organización criminal.
El exministro José Luis Ábalos, acusado de pertenencia a organización criminal. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El exministro niega que su renuncia al acta sea para favorecer los acuerdos del PSOE con Junts o que persiga dilatar la instrucción e insiste en que no tiene ningún «ingreso»

29 ene 2026 . Actualizado a las 13:37 h.

José Luis Ábalos, que el pasado 9 de diciembre cumplió 66 años, asegura que solo es por dinero. Que su renuncia al acta de diputado no tiene ningún otro trasfondo que no sea el de obtener

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete