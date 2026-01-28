Elon Musk se pronuncia sobre la regulación de inmigrantes en España

Elon Musk en Davos DPA vía Europa Press | EUROPAPRESS

Elon Musk se ha pronunciado en su red social, X, sobre la regularización de inmigrantes en España. Lo ha hecho difundiendo un comentario bastante crítico con la normativa española que incluye un vídeo de una riña, aparentemente, entre magrebíes. El dueño de Tesla ha acompañado las imágenes con una reacción muy típica de él: un «wow», expresión que se puede traducir como «madre mía».

El autor del comentario sobre la regulación en España es Ian Miles Cheong, un guionista y comentarista político malasio con posturas muy conservadoras, próximas a la Administración de Donald Trump. Curiosamente, no siempre ha mantenido esta tendencia política, por lo que muchas personas lo atacan debido a su viraje ideológico.

Justo en la jornada en la que The New York Times se hacía eco de la medida del Gobierno español, Cheong tuiteó: «España está tramitando por la vía rápida un decreto para aprobar hoy la regularización de más de 500.000 inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo, lo que les otorgará pleno estatus legal en Europa, les permitirá cruzar a cualquier país de la UE para trabajar o residir y les dará acceso a prestaciones sociales». Y lo acompañó con un vídeo de una pelea callejera supuestamente grabada en España que ha generado muchas reacciones.