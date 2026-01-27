Sánchez rechaza comparecer el jueves en el Senado y lo hará en el Congreso el 11 de febrero

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 19 de enero en el lugar del accidente, en Adamuz (Córdoba). Jorge Zapata | EFE

Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso el 11 de febrero para dar explicaciones por el trágico accidente ferroviario de Adamuz y el siniestro en Gelida, Barcelona, que provocó la muerte de un maquinista en prácticas. La decisión del Gobierno provocó las críticas de la oposición por los 24 días que habrán pasado desde el desastre en Córdoba. Fuentes del PP, además, critican que esta comparecencia está «camuflada entre otros temas».

El jefe del Ejecutivo tiene previsto hablar también de las últimas reuniones en las que participó, como el último Consejo Europeo de Bruselas. «El señor Sánchez ha venido a humillar a las víctimas [...] Esto es un retal, una cuestión secundaria. Está acostumbrado a tomar el pelo a la nación y en el Congreso», aseguró el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo en la cadena Cope. Desde Génova critican del mismo modo la ausencia de declaraciones del jefe del Ejecutivo, que se limitan a una «única aparición en medios». «Encima sin aceptar preguntas. Un auténtico desprecio a la ciudadanía», aseguraron.

El 11 de febrero, el día en el que está prevista la comparecencia de Sánchez en la Cámara Baja, coincide con la huelga general en el sector ferroviario anunciada por el sindicato CGT. Será el tercer día y último día de parón anunciado. También con un tractorada en la capital para protestar por el acuerdo comercial reciente entre la Unión Europa y el Mercosur.

Puente, en la Cámara Alta

Los populares, que cuentan con mayoría en el Senado, impulsaron un pleno extraordinario y monográfico sobre el siniestro de Adamuz. Fuentes de la Moncloa aseguran que Sánchez ya tiene previsto declarar en el Congreso, una vez reanudado el período de sesiones, por lo que no acudirá a la Cámara Alta. La actividad parlamentaria vuelve ya hoy, con un pleno extraordinario donde el Gobierno afronta una votación clave para la legislatura: la subida del las pensiones. Junts y el PP anunciaron que votarán en contra.

El que sí estará en el Senado es el titular de Transportes, Óscar Puente. Este lunes, aseguró que caerá quien tenga que caer». «Si soy yo, tendré que ser si es que tengo alguna responsabilidad». El ministro aseguró que ya esperaba la petición de cese por parte de los populares: «¿O alguien tenía alguna duda de que el Partido Popular iba a pedirme la dimisión?».

Feijoo, por su parte, aseguró que el presidente usa como «cortafuegos» las distintas comparecencias y entrevistas de Puente. También pide su dimisión: «No puede sentarse mañana [por hoy] en la mesa del Consejo de Ministros». Además, el líder del PP remarcó que «el Gobierno nos ha llenado de datos para confundir y para confundirnos».

Esta última afirmación generó rechazo en Ferraz. La portavoz del PSOE y diputada, Montse Mínguez, aseguró que el argumento de Feijoo se debe a que en el PP «nunca han utilizado la verdad y los datos». La ejecutiva federal del partido mayoritario en el Gobierno trasladó este lunes su «reconocimiento expreso» a la labor de Puente. Además, fuentes del Partido Socialista remarcan que tanto Puente como Sánchez darán más explicaciones que sus predecesores en la tragedia ferroviaria de Angrois en el 2013. En el PSOE aseguran que ni la titular de Transportes entonces, Ana Pastor, dio entonces tantas entrevistas y comparecencias. También critican al que era el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, por no comparecer para explicar el accidente, algo que, a juicio del partido, sí que hará Sánchez en 24 días.

Transportes cesa a dos altos cargos del ADIF y Renfe por el caos ferroviario en Cataluña Xavier Gual

Reproches de Junts y ERC

Por otro lado, los principales partidos independentistas de Cataluña, ERC y Junts, también pidieron al titular de Transportes que presente su dimisión. El portavoz de Junts y presidente del Parlamento catalán, Josep Rius, pidió su cese por el trágico accidente de tren en el término de Gelida (Barcelona), en el que perdió la vida el maquinista —en prácticas— después de que el ferrocarril chocara con un muro caído. Rius pise su cese «o bien por desidia o ignorancia porque no sabía de quién es el muro que cayó».

En Esquerra Republicana —socios de investidura tanto del Gobierno catalán como del Ejecutivo central— consideraron «imprescindible que se acabe con este desconcierto e incapacidad de gestionar esta situación», según remarcó el portavoz del partido, Isaac Albert.

Rueda denuncia la falta total de información sobre la bajada de velocidad del tren en Galicia La Voz

El portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña y secretario general de este partido, Ignacio Garriga, exigió «responsabilidades políticas» en los Gobiernos central y autonómico, además de «una convocatoria de elecciones tanto en Cataluña como en España».

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, pidió al Ejecutivo que acelere la investigación de las causas del accidente. El político de la formación morada considera que, con ello, el Gobierno podrá atajar la creciente desconfianza que, a juicio de Fernández, cunde en la población.

Defensa de Sumar

Además, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, consideró que el ministro Puente está «dando la cara». «Ha estado informando casi en tiempo real», remarcó. Además, acusó tanto al PP como a Vox de buscar sacar rédito electoral de la tragedia de Adamuz. «Lo que vemos es a una extrema derecha de Vox lanzando bulos, mentiras, ruido, generando una narrativa del caos y el PP ha optado por entrar a competir con ellos en una carrera irresponsable», destacó Hernández este lunes.

El PP asegura que el Gobierno suspendió el homenaje «por miedo a enfrentarse a las víctimas»

La directiva nacional del PP aseguró este lunes que la suspensión del homenaje de Estado a las víctimas del accidente de Adamuz se debe a que el Ejecutivo tiene «miedo a enfrentarse a las víctimas». Son palabras del vicesecretario de Hacienda popular, Juan Bravo, que insistió en que ni los ministros, en especial el titular de Transportes, Óscar Puente; ni el presidente deberían presentarse en el funeral por las víctimas que se celebra este jueves en Huelva. «El dolor de las familias no puede agravarse ni puede aumentarse con la presencia de Óscar Puente en ese funeral». Bravo destacó que el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijoo, sí que estará en este acto solemne.

Por otro lado, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, aseguró que «los familiares no quieren ver la cara ni a Sánchez ni a Moreno». Este partido amplía el supuesto margen de repulsa de los allegados a PP y PSOE. El parlamentario añadió que «la responsabilidad» del accidente ferroviario «está clara ya». «Es de las infraestructuras, es de la vía, es, por tanto, de ADIF; es por tanto de Puente y es por tanto de Sánchez», añadió.

Las críticas de Génova y de Vox no tiene su eco en la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Ambas instituciones anunciaron este domingo el aplazamiento del homenaje de Estado a las víctimas, inicialmente previsto para este sábado, y que por ahora no cuenta con una nueva fecha prevista. La razón se debe a que muchas de las familias aseguraron que o bien no tenían disponibilidad para el 31 de enero o consideraban que era demasiado pronto para recordar tanto dolor.

Sintonía entre Junta y Gobierno

«Dejemos que las víctimas decidan ellos cómo quieren recibir el consuelo, estemos con las víctimas y en lo que ellos decidan, sin utilización política de ningún tipo», destacó este lunes la ministra de Deportes, Margarita Robles.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, remarcó que el homenaje «debe producirse cuando las víctimas estén en condiciones y tengan capacidad de poder estar presentes».

Sanz, además, concretó que tendría «poco sentido empeñarse en celebrar un acto donde las víctimas no pueden estar». El consejero destacó que el presidente andaluz, Juanma Moreno, acudirá al citado funeral de Huelva de este jueves y a los previstos en otras ciudades andaluzas como Málaga, Cádiz y Sevilla.