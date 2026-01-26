Rueda denuncia la falta total de información sobre la bajada de velocidad del tren en Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. XOAN A. SOLER

«Non hai ningunha», dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de la interlocución con el Ministerio de Transportes sobre la situación de las vías férreas que recorren Galicia.

El presidente de la Xunta recordó que «hai uns días» pidió al departamento que dirige Óscar Puente información por la bajada de velocidad de 300 a 220 kilómetros por hora en un tramo de la línea Santiago-Ourense, tras avisos de maquinistas por el estado de la vía.

Rueda afirmó que por ahora no se les ha dado «ningunha contestación». Añadió que de forma puntual este domingo el máximo responsable de Renfe comunicó a la Xunta las medidas que adoptaría la firma ante el temporal de lluvia y viento.

El titular de la Xunta manifestó que espera tener información del ministerio esta semana. Además recordó que el ministro se comprometió hace dos año a mantener una reunión para analizar la situación de Renfe, ADIF y el ministerio en Galicia, pero ese encuentro no se ha celebrado por ahora.

Preguntado por la posibilidad de que la Xunta elabore un informe sobre la situación de las infraestructuras competencia de esas instituciones en Galicia, Rueda consideró que supondría admitir que estamos «ante un Estado fallido», porque dependen del Estado. «Prefiro pensar que o meu país funciona mínimamente», dijo antes de insistir en que el ministerio debe dar explicaciones, porque la bajada de velocidad sin información puede dar la sensación de que se estaba viajando a velocidades que ponían en peligro a los pasajeros.