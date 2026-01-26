El Ministerio de Transportes cesa a dos altos cargos de Renfe y ADIF por el caos en los Rodalies de Cataluña

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una rueda de prensa en la sede del ministerio este viernes en Madrid. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cesado al director operativo de Cercanías de Cataluña, Josep Enric García, y al director general de explotación y mantenimiento del ADIF, Raúl Míguez, tras las interrupciones del servicio en esta comunidad.

Así lo ha anunciado el secretario de Estado, José Antonio Santano, quien ha pedido a los presidentes de Renfe y ADIF, con el conocimiento del ministro del ramo, Óscar Puente, que se asuman las correspondientes responsabilidades.

«Somos conscientes de la situación, somos muy sensibles con el malestar de la ciudadanía catalana y, por supuesto, también del Gobierno catalán, y somos conscientes de que Renfe y ADIF tienen una responsabilidad que asumir», ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas.

Santano ha presentado estos ceses como un «punto de inflexión» en la operativa de Cercanías de Cataluña y en la percepción que se tiene de este servicio.

