Aprobados en la oposición investigada por fraude valoran acciones legales contra el Estado

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Un grupo de opositores, tras realizar unas pruebas de acceso a la función pública, en una imagen de archivo.
Un grupo de opositores, tras realizar unas pruebas de acceso a la función pública, en una imagen de archivo. Adrián Freiría

Critican la «inacción» del Gobierno tras las pruebas para acceder a un puesto en la Seguridad Social y se personarán si el caso llega al juzgado

02 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Lo que pareció desarrollarse como una oposición al uso se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para decenas de personas que, tras aprobar las pruebas, lograron acceder a un puesto de administrativo en

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