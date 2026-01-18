Al menos 21 muertos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en Córdoba

Reuters

Al menos 21 personas han fallecido tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, según confirma la Guardia Civil. Los tres últimos vagones del tren Iryo 6189 que había salido a las 18.40 horas de la estación de Málaga con destino a la de Atocha, en Madrid, se salieron de la vía en el desvío de entrada de Adamuz, invadiendo la contigua. Por ella circulaba un Alvia, que realizaba el trayecto Madrid-Huelva. El impacto provocó que sus dos primeros vagones salieran despedidos. Uno de los fallecidos es el maquinista de este tren. Por el momento, se desconoce las circunstancias por las que se soltaron los remolques y a la velocidad que circulaban.

Parte de uno de los trenes ha caído por un talud de cuatro metros, ha avanzado Antonio Sanz, consejero de Sanidad de Andalucía. La zona es de muy difícil acceso, por lo que las labores de rescate se están complicando. Según las declaraciones de Sanz, las cifras pueden ir ascendiendo y no se descarta que la situación sea «todavía más compleja». Hay personas atrapadas dentro de los convoyes y al menos un centenar de heridos, 25 de ellos graves —seis de ellos muy graves—. El periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en el Iryo que se salió de la vía, ha relatado en TVE que sobre las 19.45 horas se sintió como «un terremoto» en todo el tren. Él viajaba en el primer vagón. «Inmediatamente», por megafonía, la tripulación preguntó a los pasajeros si entre ellos había personal sanitario para ayudar a los heridos que había en los dos últimos vagones, uno de ellos volcado de lado sobre las vías y con los cristales rotos.

En el Iryo que descarriló viajaban 317 personas y en el Alvia que recibió el impacto, 187. Según el relato de Jiménez, los viajeros fueron saliendo hacia el apeadero de Adamuz mientras la tripulación cogía martillos para romper las ventanas y ayudar a la gente a salir de los vagones descarrilados. Hay gente sobre los vagones para intentar sacar a quienes están en el interior.

«Los vagones desplazados no han quedado muy lejos de la vía, pero los hierros están retorcidos, los vagones deshechos. El acceso es muy estrecho y es complicado. El trabajo está siendo muy duro, hemos tenido que sacar cadáveres. Los vecinos se han acercado a la zona con mantas, dispuestos a ayudar. Familiares se acercan a recoger a los pasajeros que no están heridos. Los más graves están en el Hospital Reina Sofía», ha detallado el jefe de bomberos del consorcio de Córdoba, Paco Carmona. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha valorado la situación a través de X como «muy grave».

La Ãºltima informaciÃ³n que llega es muy grave. Las Ãºltimas unidades del tren Iryo que iba direcciÃ³n Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vÃ­a contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en direcciÃ³n Huelva. El impacto ha sido terrible provocando queâ¦ https://t.co/mqewlNBmDf — Ãscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

«El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo. La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas», ha detallado.

Las imágenes que los pasajeros han publicado en las redes sociales muestran la enorme gravedad del siniestro. En los vídeos se ve a personas tratando de sacar a otras por las ventanas del Iryo, destrozadas tras el impacto. «Hay una persona en camilla a la que atienden en el techo», ha relatado el periodista Salvador Jiménez.

Un pasajero de uno de los trenes de Adamuz: «Hay imágenes y caras de mucho miedo, rostros ensangrentados y heridos» C.P.S.

A esta hora se encuentra suspendida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, y permanecerá cancelada como mínimo también mañana, lunes. Se activado el Plan de Grandes Catástrofes y la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplaza al lugar con 37 militares, 15 vehículos y material de rescate, excarcelación, iluminación y sanidad. Además se han habilitado centros de transfusión de sangre y movilizado profesionales psicológicos.

La caseta municipal de Adamuz acoge un hospital de campaña donde se atiende a los heridos; los familiares están siendo asistidos en otro edificio municipal. Desde el Ayuntamiento se han coordinado además autobuses para atender a todas la personas que tienen que desplazarse. El accidente se ha producido en un punto de difícil acceso, pero los vecinos se están volcando llevando mantas y agua, y ofreciendo sus casas y sus vehículos.

ð´ Hemos instalado un Puesto MÃ©dico Avanzado en la zona, donde se realiza:



âªï¸Triaje de las personas heridas.

âªï¸AtenciÃ³n sanitaria.

âªï¸EstabilizaciÃ³n de heridos antes del traslado a los hospitales.



Nuestra solidaridad y apoyo a todos los afectados. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 18, 2026

En Madrid, el Samur ha desplazado a la estación de Atocha psicólogos y ambulancias básicas para atender a los familiares. Adif ha puesto a disposición el teléfono 900 101 020 para afectados e Iryo ha habilitado el número 900 001 402.

1/4 Pasajeros a la espera en la estación de Atocha tras suspenderse la circulación entre Madrid y Andalucía Ana Beltran | REUTERS 2/4 Pasajeros a la espera en la estación de Atocha tras suspenderse la circulación entre Madrid y Andalucía Ana Beltran | REUTERS 3/4 Pasajeros a la espera en la estación de Atocha tras suspenderse la circulación entre Madrid y Andalucía Ana Beltran | REUTERS 4/4 Pasajeros a la espera en la estación de Atocha tras suspenderse la circulación entre Madrid y Andalucía Ana Beltran | REUTERS Así está la estación de Atocha tras suspenderse la circulación entre Madrid y Andalucía La Voz

Cancelada la reunión entre Sánchez y Feijoo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mantiene «muy pendiente» del accidente. A través de las redes sociales, ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando con otras autoridades competentes y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de los dos trenes descarrilados en Adamuz (Córdoba). Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha estado conversando con el presidente de la Junta de Andalucía y ha trasladado un mensaje de ánimo a los afectados. Sánchez y Feijoo tenían previsto reunirse este lunes, pero el encuentro ha sido cancelado.

También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda se ha mostrado consternado por lo sucedido en sus redes sociales. «Galicia apoya a Andalucía», ha escrito. «Todo el apoyo a las familias de las víctimas y los heridos».