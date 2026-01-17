Feijoo pide a Sánchez que retire su plan de financiación autonómica

Feijoo, este sábado, junto a la número 1 del PP por Huesca, Carmen Susín. EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoo, defiende un modelo de financiación que sea acordado por el conjunto de las comunidades autónomas y que recoja el coste efectivo de los servicios públicos atendiendo a variables como la despoblación y la dispersión geográfica, tal y como reclama el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón.

Así lo ha asegurado este sábado en una breve comparecencia pública en Lanave (Huesca),que recoge Europa Press, donde ha exigido al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que retire el modelo acordado con ERC porque no prevé la financiación de los servicios públicos sino que sirve «para comprar más meses de gobierno, de la misma forma que Sánchez lo obtuvo entregando el Código Penal al separatismo».

Protegido de la lluvia, junto a la número 1 de la lista del PP por Huesca, Carmen Susín, Feijoo ha recordado la situación «inédita» de que ningún presidente autonómico haya mostrado su respaldo al sistema planteado por Sánchez y Junqueras, salvo el de la comunidad que lo propone.

«No se puede hacer por la imposición de un presidente débil y sin mayoría, como es Sánchez, con el visto bueno del separatismo», ha criticado sobre un modelo que a su juicio «lo que pretende es quedarse con buena parte del dinero que es de todos».

En ese sentido, ha sostenido que «los ciudadanos tienen que saber a dónde va su dinero porque lo pagan a través de los impuestos, y lo que están viendo es que el dinero de todos consiste en mantener al señor Sánchez en el poder y que el separatismo decida a dónde va el dinero del conjunto de los españoles», ha criticado.

Una postura que el líder de los populares defenderá este domingo en Zaragoza junto a todos sus presidentes autonómicos en un acto convocado por el aragonés Jorge Azcón: «Le vamos a decir al señor Sánchez de una forma clara, nítida y educada, pero contundente, que retire el sistema de financiación que quiere imponer con el separatismo y que decida si está con Junqueras o está con los presidentes autonómicos que representan solo en el PP el 70% de la población».

Feijoo ha lamentado que este modelo acordado por el Gobierno de España y ERC convierte a Aragón «en una de las comunidades autónomas peor financiadas de España», pero se ha mostrado convencido de ganar la batalla «porque tenemos la razón, porque no queremos ni en Aragón ni en ningún otro sitio tener más dinero que nadie, pero lo que sí queremos es que el dinero de todos se reparta entre todos, como ha venido ocurriendo en la mayoría de las ocasiones», ha reivindicado.

Como ejemplo de ese mal reparto y uso del dinero de los impuestos, el líder del PP ha aludido al retraso de siete años que acumula el tramo pendiente de la A-23 entre Lanave-Sabiñánigo. En las inmediaciones donde termina el tramo de autovía y acostumbran a registrarse atascos de conductores camino del Pirineo, Feij0o ha lamentado que los españoles se hayan visto obligados a pagar 180.000 millones de euros más en impuestos en los últimos años.

«Pese a ese incremento de la recaudación fiscal, ha emitido 500.000 millones de euros de deuda pública, esto es, ha apuntado, la ha incrementado un 42%, y con todo ello es uno de los países de la Unión Europea con menor porcentaje de inversión real en los presupuestos del Estado», ha reprochado.

Frente a ese desempeño del Gobierno de España, Feij0o se ha comprometido a que si es presidente, las inversiones en autovías, infraestructuras hidráulicas, puertos, aeropuertos y ferrocarriles «volverán a ser una prioridad» en los presupuestos generales del Estado.