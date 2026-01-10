Crece el cisma en el PSOE tras las críticas de Page a la reforma del plan de financiación autonómica que privilegia a Cataluña

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, este viernes en la inauguración de un centro de salud en Alcoba de los Montes. DAVID ESTEBAN GONZALEZ / EUROPA PRESS

Pese a los esfuerzos de Moncloa —y el silencio de Ferraz— por vender las bondades de la reforma de la financiación autonómica pactada entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, el líder de ERC que sigue inhabilitado por el desafío secesionista del 1-O, las aguas están lejos de bajar calmadas en las distintas federaciones socialistas. El malestar lo verbalizó de forma rotunda Emiliano García-Page nada más conocerse las primeras cifras. «Es el mayor ataque a la igualdad de los españoles que yo solo habría esperado de la derecha más reaccionaria», afirmó el presidente de Castilla-La Mancha antes de pedir elecciones y calificar el acuerdo de «atropello».

Fue el primero en protestar, pero no el único. Por eso, este sábado los ministros socialistas han salido en tromba a intentar aplacar la creciente disidencia interna con duros reproches al líder manchego. Fue el caso de la titular de Ciencia y Universidades, Diana Morant, que criticó a su compañero de partido «lamentando que haya presidentes autonómicos que defiendan que el status quo actual sea justo».

Morant tiro de localismo para defender que el acuerdo es positivo para Valencia, donde será candidata en las próximas elecciones, e indicó que los presidentes autonómicos «pueden hacer lo que quieran en sus territorios», pero «que no torpedeen» a su comunidad.

Por su parte, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, justificó la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica por encima «de la barbaridad de mentiras y falsas noticias a partir de supuestos pactos de cesión a los independentistas».

Montero exigió «que pidan perdón» quienes han acusado a su partido de acordar un cupo catalán «a sabiendas de que era mentira». «Somos un partido que busca la igualdad de oportunidades, que busca la redistribución de la riqueza, que busca en definitiva que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, estén implicados en el contrato social que tenemos con ellos», aseguró

La ministra de Hacienda evitó referirse a Page, pero instó a pasar a la ofensiva frente a los barones autonómicos para que expliquen qué es lo que van a hacer con todos los recursos que se están planteando.

«¿Realmente van a construir hospitales? ¿Van a poder poner en marcha consultorios centros de salud, escuelas de cero a tres años?, ¿O lo que se va a hacer es lo que se viene haciendo, en el que lo que se pretende es que se produzca un deterioro progresivo de los servicios públicos que provoque desapego de los ciudadanos sobre lo público?», cuestionó antes de demandar mejoras en sanidad y educación con los nuevos fondos adicionales.

Coalición Canaria se une al no

A las críticas al modelo pactado por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras se sumaron desde Coalición Canaria. Su secretario de Organización, David Toledo, expresó el «rechazo unánime» de la formación a «cualquier intento» de establecer un modelo de financiación autonómica «bilateral» Estado-Cataluña. Los nacionalistas advierten, además, que