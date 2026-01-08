El PP describe el acuerdo entre el PSOE y Esquerra como «corrupción política»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en una comparecencia en la sede nacional de su partido el pasado 29 de diciembre. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, acusó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar la Moncloa como una «casa de empeños» para mantenerse en el poder, en alusión al acuerdo sobre financiación autonómica firmado con Cataluña que desde Génova se ve como una «compra de votos». En un mensaje en redes sociales, el jefe de la oposición señaló que la igualdad de los españoles «no puede ser moneda de cambio» y que la Moncloa «no es una casa de empeños para apuntalar un Gobierno en ruinas». «La financiación autonómica debe perseguir el bien común y así será cuando gobernemos», indicó.

En un vídeo remitido por el PP, su vicesecretario de hacienda, vivienda e infraestructuras, Juan Bravo, dijo que este acuerdo es «un caso claro de corrupción política», ya que se usa el dinero de todos los españoles «para comprar los votos» y que Sánchez y Salvador Illa sigan siendo presidentes del Gobierno y de la Generalitat, respectivamente.

García-Page y Barbón, críticos

El acuerdo entre Sánchez y Junqueras también fue criticado por los gobiernos socialistas de Asturias y de Castilla-La Mancha. Desde el primero, su portavoz Guillermo Peláez opinó que la financiación autonómica «no puede ser un contrato de adhesión», sino que «tiene que ser el resultado de una negociación entre todas las partes implicadas», motivo por el que exigió la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Desde el segundo, su presidente, Emiliano García-Page, manifestó que, «posiblemente, se presentará un modelo que no se ha negociado con las regiones», y subrayó su disposición a dialogar para «conseguir un buen modelo de financiación que trate por igual a todos los ciudadanos, vivan donde vivan en España».