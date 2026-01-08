Junqueras anuncia 4.700 millones más para Cataluña tras reunirse con Sánchez y el Gobierno no da explicaciones

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras posando antes de su reunión en La Moncloa Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El líder de ERC, Oriol Junqueras, anunció que ha alcanzado un acuerdo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre un nuevo sistema de financiación para Cataluña que supondrá alrededor de 4.700 millones de euros adicionales para esa comunidad, según ha informado el político catalán. El Ejecutivo optó por dejar todas las explicaciones en manos del político independentista. Fuentes de la Moncloa anunciaron que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofrecerá su versión de las cesiones este viernes, durante la presentación del plan para reorganizar la financiación autonómica.

Tras una reunión mantenida este jueves en la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Junqueras se ha mostrado satisfecho de llegar a un pacto con el Gobierno para la aplicación del principio de ordinalidad, por el que Cataluña incrementará su capacidad presupuestaria en un 12 %. Con todo, ha recordado que esto solo será posible si «existe una votación favorable en el Congreso».

Por otro lado, el presidente de Esquerra Republicana ha reconocido que sigue faltando un acuerdo en el modelo de recaudación de IRPF, aunque está «convencido» de que este será posible.

Sobre la continuidad de la legislatura, ha estimado que la pregunta debería estar dirigida a Sánchez, pero ha señalado que para ERC es importante que siga en la medida en que sea «útil» para la sociedad y permita generar una riqueza compartida.