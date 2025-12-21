Un sondeo anticipa la victoria de María Guardiola en las elecciones de Extremadura, que rozaría la mayoría absoluta

María Guardiola, candidata del PP en las elecciones de Extremadura, en un acto de campaña del 13 de diciembre Carlos Criado | EUROPAPRESS

Un sondeo de Sigma 2 publicado justo al cierre de los colegios electorales en Extremadura concede la victoria a la candidata del PP, María Guardiola, que subiría casi seis puntos, hasta el 44,9 por ciento de los votos, y cuatro diputados, hasta rozar los 32, a solo uno de la mayoría absoluta.

La encuesta confirma la caída del PSOE, que firmaría el peor resultado de su historia en la autonomía que fue uno de los grandes feudos del socialismo coruñés. Miguel Ángel Gallardo recogería el 24,7 por ciento de los votos, casi 14 puntos menos que su antecesor, Guillermo Fernández Vara, hace solo dos años. Los 16-18 escaños dejan muy lejos de cualquier opción de gobernar al socialista

Por su parte, Vox crecerá menos de lo previsto en otros sondeos previos, aunque obtendrá el 15,3 por ciento de los votos y entre 9 y 11 escaños que podrían condicionar la acción de gobierno de María Guardiola.

Unidas por Extremadura, la alianza entre Podemos e IU, también mejora sus resultados, con un 11,5 % de los votos y hasta 8 diputados.

En la Asamblea disuelta hace 54 días, el PP y el PSOE contaban con 28 parlamentarios cada uno, Vox contaba con cinco representantes, mientras que Unidas por Extremadura tenía cuatro actas

El índice de participación en las elecciones autonómicas de Extremadura de este domingo se sitúa en el 50,60 % por ciento a las 18:00 horas, lo que supone 6,52 puntos por debajo de la registrada en la cita electoral de 2023, según datos reflejados en la página web oficial de estas elecciones.

Por provincias, a las dos de esta tarde, ya habían depositados sus papeletas el 49,86 por ciento de los ciudadanos convocados en Badajoz, lo que supone una caída del 7,01 puntos porcentuales, y del 51,843 % en el caso de Cáceres, 5,70 puntos menos.

Un total de 890.985 personas estaban llamadas a votaren las elecciones autonómicas de Extremadura, de los que 551.372 correspondían a la provincia de Badajoz y 339.613, a la de Cáceres

En concreto, el censo de electores residentes (CER) asciende a 860.375 personas, mientras que el de electores residentes ausentes (CERA) es de 30.610 votantes, residentes en 102 países diferentes.

Unos comicios en los que los extremeños pudieron elegir entre 21 candidaturas, 11 de ellas en Cáceres y 10 en Badajoz, para lo cual, se instalaron 1.400 mesas electorales (904 en la provincia de Badajoz y 496 en la provincia de Cáceres).

Por su parte, los colegios electorales contaron con un total de 13.836.425 papeletas, 8.245.350 por la provincia de Badajoz y 5.591.075 por la de Cáceres, así como con 1.332.815 sobres.

La jornada electoral movilizó a 867 representantes de la Administración, 493 de ellos de la provincia de Badajoz y 374 a la de Cáceres, y cada uno contará con un dispositivo electrónico portátil, una tableta, para poder enviar los datos de la mesa electoral.

El escrutinio del voto CERA tiene lugar junto con el escrutinio del voto general y se produce el quinto día siguiente al de la votación, por parte de las Juntas Electorales Provinciales de Cáceres y Badajoz, por tanto tendrá lugar el día 26 de diciembre.

Votos y abrigos

Alberto Santacruz, de Efe, siguió la jornada de votaciones desde primera hora.Obliga el frío a llevar bastante abrigo en esta jornada electoral en Extremadura, donde los propios colegios y edificios habilitados, así como los bares y cafeterías, son un refugio para entrar en calor, sin olvidar que algunos comercios aún esperan la llegada de los rezagados en sus compras navideñas.

La coincidencia de la fecha electoral, un 21 de diciembre, con las compras navideñas y los reencuentros de familias y amigos pueden suponer una sinergia que se complementa, pero también un hándicap para ambos menesteres.

A ello se unen unas temperaturas que no superan los cinco grados en numerosos municipios, lo que obliga a quienes este domingo han decidido salir a la calle -860.376 personas están llamadas a votar- a portar abrigos, gorros y guantes para hacer más llevadera la jornada, ya sea haciendo cola ante los colegios electorales, paseando con la vista puesta en los escaparates o yendo a la comida de «reencuentro».

«He salido para votar a los míos, que luego sale lo que uno no quiere y no vale quejarse», afirma Julia, de 49 años, a la salida de un colegio electoral en Mérida mientras se coloca su gorro de lana.

A su lado un hombre se frota las manos para sentir algo de calor. «Voy pa' dentro, voto y me voy a ver a los nietos», sostiene Carlos, quien siempre ha acudido «como todos deberíamos hacer» a las citas electorales.

Muchos comercios están cerrados, otros abiertos, pero los escaparates siempre son una ventana sin visillo. «En mi tierra se dice vitrinear. A ver si veo algo o se me ocurre alguna idea, pues aún me faltan algunos regalos por comprar», apunta Tatiana, que desde su Colombia natal saltó a España hace ya muchos años.

«Votaré después de comer. Aunque hace frío, prefiero que me dé un poco de sol por la mañana», añade con prisas.

Encontrar una mesa libre para comer en este domingo electoral es una aventura compleja. «Hemos votado esta mañana -afirma Carlos junto a su mujer y su hija- y nos hemos dicho: 'damos una vueltina y nos vamos a comer', pero, »de momento, no hemos encontrado dónde«.

Hay muchas reservas de comidas de amigos y de familiares en los restaurantes extremeños. Son días para ello. Por eso, los pequeños bares tienen gente en la barra, algunos »tomando algo«, como Luis, y otros esperando algún recoveco para pedir algo. »Es que hace un frío de .... lo que tú ya sabes lo que quiero decir«, asegura Manuel a la vez que repasa con la mirada el fondo de este mismo bar.

En la televisión se informa de la jornada electoral. Unos miran, otros hablan y algunos son capaces de hacer las dos cosas.

Lo de acudir a votar es para muchos un motivo para salir de sus viviendas y, de paso, comer o comprar; para otros, el único motivo. »Me voy ya para la casa. A la noche pondré la televisión y ya me enteraré de quién ha ganado«, afirma Conchi con paso firme minutos después de acudir a su colegio electoral.