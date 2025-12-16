Feijoo dice que Sánchez solo deja dos opciones a los suyos: «o robas, o callas y aplaudes»

Feijoo, en su discurso durante al cena de Navidad del PP. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, afirmó este lunes que en este momento es «difícil ser del PSOE» porque «el que se atreve a discrepar es anulado o expulsado» y el partido «está hecho a la imagen y semejanza de una sola persona», en referencia a Pedro Sánchez. «En el PSOE solo hay dos opciones. O robas, o callas y aplaudes», afirmó. Durante la cena de Navidad del PP celebrada de Madrid, el líder popular criticó la sucesión de escándalos del PSOE. «Oiga delincan ustedes más despacio. Es que es imposible seguirles. Se necesita un mapa y una cantimplora y el Código Penal entero para saber exactamente qué delito han cometido la semana próxima», aseguró con ironía.

El líder del PP señaló que Sánchez ni siquiera ha esperado a que «los niños de primaria y secundaria» acaben el curso para hacer un balance del curso. Lo que pretende, a su juicio, es que el Congreso no se abra hasta el mes de febrero. Sin embargo, avisó que el PP no se va a cansar de denunciar «los atropellos, las corruptelas, las extorsiones y el machismo del PSOE de Sánchez», al que acusó de «proteger más a sus babosos que a las mujeres».

En el mismo acto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que en España «desgobierna una mafia» y defendió que no es el momento de «ponerse tibio» sino «de quemarse y lanzarse a la piscina».

Rueda: a los gallegos no les renta

Antes, tras la comparecencia de Sánchez, la vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, acusó a Sánchez de ofrecer un «mitin» en la Moncloa y dijo que su balance del 2025 se puede resumir en «corrupción», «parálisis» y «retroceso para las mujeres».

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cuestionó que Sánchez diga que el compromiso del PSOE con el feminismo es absoluto. «Non sei se á desconexión ou a caradura do presidente do Goberno», dijo criticando también que diga que «estar no Goberno renta». «Rentaralle a el», lamentó, «a moitos galegos non lles renta», concluyó, informa Elisa Álvarez.

Desde Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, avisó a Sánchez de que «el inmovilismo no es una opción», al tiempo que insistió en pedir «un cambio en profundidad» en el Ejecutivo. Pero en ningún momento deslizó la posibilidad de que Sumar abandone el Ejecutivo de coalición.

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, afirmó que el Gobierno es un «cadáver» por los casos de corrupción y acoso y añadió que la situación es «tan grave» y «tan podrida» que una crisis en el Ejecutivo «no cambiaría absolutamente nada».