El juez deja en libertad provisional a Leire Díez, a Antxon Alonso y al expresidente de la SEPI

SERGIO PÉREZ | EFE

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, instructor de la nueva causa abierta por el presunto amaño de contratos públicos, ha dejado en libertad provisional a la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, dueño de la mercantil Servinabar, que aparece también en el centro de la causa que se investiga en el Tribunal Supremo contra el exdirigente socialista Santos Cerdán.

El instructor ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, única parte personada en la causa abierta el pasado miércoles y que se encuentra bajo secreto. Los tres fueron detenidos en una operación de la Guardia Civil que incluyó 19 registros en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Bizkaia y requerimientos de información a entes públicos y direcciones generales de varios ministerios. Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) están amparadas por una querella de Anticorrupción presentada ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional el pasado martes. Se investigan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Los agentes registraron además las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI y en empresas con participación pública como Mercasa (mercados mayoristas), Conaudure y Enusa (empresa nacional de uranio) para requerir información. También acudieron para solicitar documentación a Correos y direcciones generales de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica. Este departamento precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados «con total colaboración», agregando que «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».

Más investigados

Además de Díez, Fernández y Alonso, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga. Los investigados en estas pesquisas se elevan a más de una docena. En el caso de Leire, también figura como imputada por delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número nueve de Madrid, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.

Por su parte, Vicente Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio del 2018, cargo del que dimitió en octubre del 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina, pero del que fue absuelto hace una semana. Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre la información tributaria de Servinabar.