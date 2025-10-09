El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Supremo contra la ley de amnistía

Puigdemont, en una imagen de archivo. OLIVIER MATTHYS | EFE

El Tribunal Constitucional rechazó este miércoles la mayoría de las objeciones planteadas en la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la sala segunda del Tribunal Supremo contra la ley de amnistía pactada por el Gobierno y los partidos independentistas en otoño del 2023. Y lo hizo con la misma relación de fuerzas que acabó dando su aval a la norma del olvido penal del procés. Es decir, con los votos a favor de los seis magistrados progresistas y el rechazo de los conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. Como en aquella ocasión, José María Macías tampoco participó por estar recusado.

En su recurso, el alto tribunal objetaba que la amnistía vulneraba el derecho a la igualdad ante la ley, ya que la norma solo recogía el perdón a los independentistas, pero no a quienes defendieron la unidad de España. Este punto ya fue revocado por el Constitucional en su sentencia de finales de junio. Las demás objeciones planteadas por la sala segunda, como la posible vulneración de los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad, fueron rechazadas por la mayoría progresista del TC.

Asimismo, el órgano de garantías desestimó el recurso planteado por las Cortes de Aragón, el primero y el único que abordaba el delito de la malversación, que el tribunal avaló, pero sin entrar en el fondo de la cuestión con el fin de no anticipar un eventual fallo sobre los amparos al expresidente catalán Carles Puigdemont y a sus exconsejeros. Los magistrados enmendaron un borrador que incluía algunas menciones, finalmente descartadas.

Salvador Illa, acorralado

Mientras, los partidos independentistas insistieron en su estrategia de acoso, pero no derribo, al Gobierno. La segunda jornada del debate de política general en el Parlamento catalán puso en evidencia la pinza que Junts y Esquerra ejercen sobre el Ejecutivo en minoría de Salvador Illa. El partido de Carles Puigdemont lanzó una nueva advertencia a los socialistas, dirigida en esta ocasión al presidente de la Generalitat para que traslade a Cataluña los acuerdos que suscribe con el PSOE en Suiza. «No se puede destruir en Cataluña lo que se construye en Suiza», le espetó el diputado Albert Batet. El dirigente de Junts exigió a Illa un «punto de inflexión» para que se alinee con el acuerdo de Bruselas en las votaciones del debate, que tendrán lugar este jueves: «Lo hemos dejado claro, se juegan muchas cosas; si el camino de la negociación llega a su fin, buscaremos otra vía», añadió.

Illa le recordó que el PSC no participó en el pacto de investidura del presidente del Gobierno, aunque admitió que hará «todo lo posible para que se cumpla y no se obstaculice nada».