Ultimátum del Gobierno a cuatro comunidades para crear el registro de objetores al aborto

Pedro Sánchez en Madrid, en una imagen de archivo A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

Pedro Sánchez ha enviado este lunes un requerimiento formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que creen y regulen, «con la mayor celeridad posible», el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto. Para ello, el presidente del Gobierno les ha impuesto un plazo de tres meses.

Su existencia es una obligación desde el 2023, según dicta la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Por ello, el Ejecutivo avisa de que, en caso de no crearlo antes de que finalice el plazo, «se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento».

«La falta de este registro limita, de facto, el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley. El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres», explican las fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press.

Con este requerimiento, el Gobierno «da un paso más» para garantizar que «todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad».

Igualdad denuncia un incumplimiento sistemático de la ley

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado que hay comunidades autónomas que «incumplen sistemáticamente» el derecho al aborto porque ni han puesto en marcha el registro de objetores de conciencia ni tienen un hospital público de referencia en cada provincia que permita a las mujeres interrumpir el embarazo. «Se está requiriendo a las comunidades autónomas para que cumplan con el registro de objetores, pero también los requisitos legales que permiten realizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y con todas las garantías. Pretendemos que no haya mujeres de primera y de segunda en el territorio español», ha defendido Redondo en RNE, según recoge Efe.

Redondo ha destacado que son muchas las mujeres que tienen que interrumpir el embarazo en la sanidad privada: «No se está cumpliendo la ley, esa es la dura realidad y hay muchas mujeres que tienen dificultades. (...) Se trata de homologar el derecho, de permitir que todas las mujeres puedan ejercerlo con libertad y en condiciones de igualdad en todo el territorio», ha añadido.

A su juicio, la ley aún necesita un impulso para su desarrollo completo y ha señalado que el derecho a la objeción de conciencia no puede conculcar totalmente el derecho al aborto, sino que ambos deben conciliarse, de ahí la necesidad de poner en marcha los registros de objetores de conciencia. En cuanto al anuncio de Sánchez de blindar el derecho al aborto en la Constitución, Redondo ha sostenido que «es el momento de dar un paso más» ante la ola reaccionaria que se «está llevando por delante los derechos de las mujeres, empezando por el de interrupción voluntaria del embarazo».

Es, ha dicho, «un ataque furibundo a los derechos de las mujeres». La reforma constitucional para blindar este derecho, ha afirmado, no requeriría referendo, pero sí el apoyo de tres quintas partes de las Cámaras y para ello será necesario el apoyo del PP. Redondo espera que los populares, «a pesar de sus meteduras de pata», cambien su actitud después de lo sucedido en el Ayuntamiento de Madrid con el supuesto síndrome postaborto y apoyen la reforma. «Hay que pedirle al PP que se aclare con dónde quiere estar: avanzando en igualdad o mimetizándose absolutamente con Vox», ha apuntado, con la ultraderecha o siendo un partido de Estado. La ministra ha criticado que el PP está «desnortado», ha perdido la centralidad y la capacidad de conectar con las mujeres.