El Gobierno propone blindar el derecho al aborto en la Constitución

J. J. Guillén | EFE

El Gobierno propondrá incluir el derecho al aborto en la Constitución española para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres. Para ello tiene previsto impulsar un procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna lo que requeriría una mayoría cualificada para su aprobación, según han informado fuentes del Gobierno a Europa Press.

Con esta medida, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024. El objetivo, según el Gobierno, es combatir «cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres».

Además, el Ejecutivo quiere «impedir» que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo reciban «información falsa o sin evidencia científica», para lo que tiene previsto modificar el Real Decreto 825/2010.

La medida llega después de la polémica sobre el trauma posaborto. José Luis Martínez Almeida, reconoció que el síndrome post aborto «no es una categoría científica reconocida» y contradijo la versión de Vox al asegurar que no será obligatorio recibir información sobre el mismo. El PP se vio obligado a matizar su postura en torno al pacto con los de Abascal al afectar a un tema trascendental como el aborto, en el que Génova hace equilibrios para no herir ninguna sensibilidad entre las diferentes corrientes internas del partido, muy especialmente las democristiana y conservadora. Pedro Sánchez hizo un alto en la reunión de la OTAN en Dinamarca para asegurar que su Gobierno garantizará el acceso al aborto de todas las mujeres frente a los intentos de gobiernos autonómicos y municipales de limitarlo. «Se trata de un derecho que está siendo menoscabado, está siendo instrumentalizado y hay muchas mujeres que se sienten privadas de este derecho como consecuencia de un dogmatismo ideológico, de un sectarismo político de instituciones que van más allá del Ayuntamiento de Madrid», denunció el presidente del Gobierno desde Copenhague.