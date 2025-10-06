El Supremo cita de nuevo a Ábalos y a Koldo el 15 y el 16 de octubre tras el informe de la UCO

En el centro, Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos Rodrigo Jiménez | Efe

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado de nuevo a declarar como investigados al exministro José Luis Ábalos, y a quien fue su asesor Koldo García, para los próximos 15 y 16 de octubre,