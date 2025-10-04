Miles de personas se manifiestan en Barcelona en apoyo a Gaza

1/9 Manifestación en apoyo a Gaza en Barcelona Kike Rincón | EUROPAPRESS 2/9 Manifestación en apoyo a Gaza en Barcelona Enric Fontcuberta | EFE 3/9 Manifestación en apoyo a Gaza en Barcelona Kike Rincón | EUROPAPRESS 4/9 Manifestación en apoyo a Gaza en Barcelona Kike Rincón | EUROPAPRESS 5/9 Manifestación en apoyo a Gaza en Barcelona Kike Rincón | EUROPAPRESS 6/9 Manifestación en apoyo a Gaza en Barcelona Enric Fontcuberta | EFE 7/9 Manifestación en apoyo a Gaza en Barcelona Lorena Sopena | REUTERS 8/9 Manifestación en apoyo a Gaza en Barcelona Lorena Sopena | REUTERS 9/9 Manifestación en apoyo a Gaza en Barcelona Kike Rincón | EUROPAPRESS

Unas 70.000 personas según el Ayuntamiento de Barcelona y 300.000 según los convocantes (Prou Complicitat amb Israel) se han manifestado este sábado en apoyo a Gaza y por el fin del comercio de armas y relaciones con Israel.

La marcha ha empezado poco después de las 12 en los Jardinets de Gràcia y ha desembocado en el Arc de Triomf, donde se ha leído el manifiesto de la concentración y se ha desplegado una gran pancarta en apoyo a Palestina.

Hacia las 15 está previsto que empiece el acto final de la iniciativa, con parlamentos de distintas entidades y personas del mundo de la cultura.

La manifestación en Barcelona, convocada por la entidad Prou Complicitat amb Israel bajo el lema 'Paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel, por un embargo integral', ha contado con apoyo de más de 640 organizaciones y sindicatos.

Partidos y sindicatos

Entre la ciudadanía han acudido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la portavoz del PSC, Lluïsa Moret; el presidente y la secretaria general de ERC, Oriol Junqueras y Elisenda Alamany; la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y las coordinadoras del partido, Gemma Tarafa y Candela López; la portavoz de la CUP, Su Moreno, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros.

Los asistentes han gritado lemas y cánticos como 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá' y 'Free free Palestine', mientras que algunos activistas han hecho pintadas en tiendas de ropa, locales de restauración y bancos del paseo de Gràcia tachándolos de «cómplices del genocidio» y obligándoles a bajar sus persianas.

Además, una columna de taxistas ha interceptado la manifestacion por Gran Via tras una marcha lenta desde la plaza España.

«Estados cómplices»

Representantes de Prou Complicitat han leído un manifiesto que aseguro que «los Estados cómplices del norte global, entre ellos España», han decidido asumir la legalización de un genocidio del pueblo palestino con el apoyo al llamado plan Trump-Netanyahu para Gaza, según afirman.

El manifiesto afirma que este plan «viola la resolución 1514 de la ONU sobre descolonización y niega el derecho de autodeterminación de Palestina».

También dice que Israel «ha dejado claro que continuará su genocidio contra el pueblo palestino», y ha asegurado que lo hace a plena luz del día, en sus palabras, confiando en la impunidad que le otorgan gobiernos y empresas cómplices.

«Israel lleva 76 años expulsando, encarcelando y asesinando al pueblo palestino en toda Palestina. Y el mundo -o gran parte de él- sigue mirando hacia otro lado», añade.

«Embargo militar integral»

Por eso, ha exigido a la Unión Europea que ponga fin al acuerdo de asociación con Israel y a todos los convenios, además del «embargo militar integral» y el fin de todas las relaciones diplomáticas, culturales, deportivas y económicas.

También ha pedido al Gobierno y a todos los partidos del Congreso que se acabe el comercio de armas y tecnología militar, y el fin «de la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina, derogando la Ley Mordaza».

Asimismo, ha instado al Ayuntamiento de Barcelona que no se permita que al Puerto de Barcelona «lleguen barcos involucrados en el tráfico de armas con Israel».