Guardiola alza la voz por Gaza: «Estamos asistiendo a un genocidio en vivo y en directo»

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha mostrado públicamente su apoyo a Palestina en un vídeo en el que asegura que «estamos asistiendo a un genocidio en vivo y en directo».

En las imágenes que circulan este sábado en las redes como parte de la campaña de convocatoria de una manifestación en Barcelona, el técnico catalán afirma que «miles de niños y niñas han muerto y otros más pueden morir todavía», y describe la franja de Gaza como «devastada, con riadas de gente sin rumbo, sin alimentos, agua potable ni medicinas».

Guardiola sostiene que «solo la sociedad civil organizada puede salvar vidas y presionar a los gobiernos», y concluye pidiendo que se inunden las calles para exigir el final del genocidio.

Manchester City manager and football legend Pep Guardiola has spoken out in solidarity with Palestine, calling on people to flood the streets of Barcelona tomorrow to protest against the genocide.@PepTeam @Palestina_cat pic.twitter.com/csIO6o3mnF — Leyla Hamed (@leylahamed) October 3, 2025

Además del técnico, en el vídeo aparecen otras personalidades influyentes de la sociedad catalana como los periodistas Jordi Évole y Mònica Terribas, la cantante y trompetista Andrea Motis, el actor Eduard Fernández y el presentador Marc Giró. Todos ellos apoyan la movilización convocada para este sábado en el centro de Barcelona.

La aparición del entrenador, una de las personalidades españolas más influyentes en el ámbito deportivo internacional, ha tenido amplia repercusión mediática y se suma a otras ocasiones en las que Guardiola ha manifestado su compromiso con causas sociales y políticas.