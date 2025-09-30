Un diputado de Sumar exige a Sánchez convocar elecciones si no hay Presupuestos: «No hemos venido a perder el tiempo»

El diputado Jorge Pueyo, en el Congreso Juan Carlos Hidalgo | EFE

«Si el presidente del Gobierno no es capaz de traer Presupuestos, debe convocar elecciones». Así de crítico se mostró este martes Jorge Pueyo, diputado de la Chunta Aragonesista adscrito a Sumar, ante la falta de claridad en la aprobación de las cuentas públicas que este martes, 30 de septiembre, finalizan su plazo para presentarse en el Congreso.

El diputado de Sumar denunció que sigue sin haber una «propuesta adecuada» para unos presupuestos en los que, como indica, tiene «muchas prioridades» en materia de infraestructuras y así se lo trasladará al Ejecutivo, que tendrá en su potestad recurrir a una tercera prórroga de las cuentas públicas en esta legislatura.

«Aguantar por aguantar ya no sirve de nada», instó Jorge Pueyo acerca de la labor actual del Gobierno y reflexionó que la izquierda tiene que «transformar la realidad» para poder «plantar cara a la ultraderecha« y conseguir que los intereses de Aragón se vean reflejados en los PGE».

Sin embargo, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, se ha desmarcado de la posición de su compañero de grupo, Jorge Pueyo, asegurando que no es necesario convocar elecciones si no salen adelante los Presupuestos de 2026 porque se puede gobernar con cuentas públicas prorrogadas.

«Estaría bien no causar alarma», ha afeado Ibáñez a su compañero de bancada, aconsejando que «no hay que engañar a la gente» porque los Presupuestos son una «herramienta más de planificación de ingresos y gastos», pero que «sin ellos se puede gobernar». «Se gobierna de manera menos fina, menos garantista, no es positivo, pero también creo que estaría bien no causar alarma», ha argumentado.

Aparte, Ibáñez ha resaltado que el Gobierno tiene que traer a la cámara unos Presupuestos que sean «expansivos» y a «la altura del momento histórico», lo que implica medidas para resolver por ejemplo el problema de la vivienda.

«Esta es la obligación del Gobierno y luego nos toca a los grupos parlamentarios en el Congreso poder llegar a un acuerdo, un acuerdo positivo para la mayoría social del país», ha destacado el dirigente de Compromís, quien ha aprovechado para demandar que se suspendan algunas «medidas absurdas» como la ampliación de puertos y aeropuertos.

Gamarra: «Cuando alguien no puede aprobarlos, debe convocar elecciones»

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes, después de que el Gobierno haya incumplido por tercer año consecutivo el plazo constitucional para presentar los Presupuestos, que «cuando alguien no puede aprobar» las cuentas públicas «lo que tiene que hacer es convocar elecciones». A su entender, «no tiene otro camino».

En declaraciones a los periodistas en el Senado, Gamarra ha afirmado que la Constitución «es clara y rotunda», dado que te puede «habilitar una prórroga» pero «la prórroga de la prórroga lo que demuestra es la incapacidad para gobernar este país».

«Lo que está claro es que cuando alguien no puede aprobar un presupuesto lo que tiene que hacer es convocar elecciones. No tiene otro camino», ha aseverado Gamarra antes de participar en la jornada del Grupo Popular.

«Tantas y tantas cosas que dependen de un Presupuesto es lo que necesita España y los españoles, y no un presidente del Gobierno que lo único que quiere es resistir en la Moncloa para desde allí intentar tapar los chanchullos de su mujer, de su Gobierno, de su familia y de su partido», ha manifestado.

Este martes expira el plazo

La Carta Magna indica que las cuentas públicas deben ser presentadas por el Gobierno tres meses antes de que decaigan las del año anterior. Es decir, que hoy, 30 de septiembre, expira el plazo que tiene el Ejecutivo para presentarlas, ya que las anteriores, ya prorrogadas, entraron en vigor el 1 de enero del 2025. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a presentar unos Presupuestos para el año 2026, al contrario de lo que hizo en los dos años anteriores, cuando renunció a hacerlo ante la evidencia de que no tenía mayoría suficiente para sacarlos adelante.