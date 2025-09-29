El Gobierno podría incumplir hoy por tercer año el plazo legal para presentar los Presupuestos
MADRID / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Sánchez no ha aprobado las cuentas públicas en toda la legislatura y gobierna con las del 2023, elaboradas por un Ejecutivo de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE30 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El Gobierno podría incumplirá hoy por tercera vez el mandato constitucional de presentar en plazo unos Presupuestos Generales del Estado. La Carta Magna indica que las cuentas públicas deben ser presentadas por el Gobierno tres meses