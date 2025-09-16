«The Times» acusa a Sánchez de utilizar Gaza para ocultar su «pobre gestión política y económica»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Keir Starmer, este jueves en el palacio de Woodstock, en Oxfordshire Chris Rarcliffe / | EFE

El diario británico The Times publicó hoy un editorial titulado Spin Cycle -que podría traducirse como espiral propagandística- en el que afirma que los «intentos teatrales» de Pedro Sánchez para «demonizar» a Israel «no sirven de nada a Gaza».

El artículo acusa al presidente de dirigirse al mundo con «self-righteous humbug», es decir de actuar de forma hipócrita y con falsa moral por pedir que se aparte a los atletas israelíes de todas las competiciones. A juicio del diario, se trata de una intervención «errada y planteada a destiempo» con el único fin de aglutinar a sus «seguidores más radicales».

«The Times» llama «Don Teflon» al líder socialista, el apodo que tenía John Gotti X. G.

El editorial critica además que se mostrase «orgulloso» de las interrupciones sufridas por los corredores de La Vuelta, aunque «ni una sola vida se ha salvado en Gaza como resultado de obstaculizar a los ciclistas».

El diario considera que España podría salvar más vidas allí y en Ucrania invirtiendo más en defensa. También se plantea si el primer ministro ha estudiado las «consecuencias a largo plazo» de sus acciones ya que España es una de las sedes del Mundial de fútbol del 2030.

Dice además que la críticas de Sánchez al «doble rasero» de la comunidad internacional por haber exclúido a Rusia pero no a Israel de ciertos eventos como las competiciones deportivas o Eurovisión es «retorica vacía diseñada para desviar la atención de su pobre gestión política y económica», porque ambas crisis son distintas.

El diario recuerda que España ya ha candelado sus exportaciones de armas y combustible a Israel, entre otras restricciones. Pero considera que esas medidas son en su mayoría «gestos teatrales». Además advierte a Sánchez que puede pensar que disfruta de apoyo popular con la «demonización y aislamiento cultural de Israel», pero subraya que bloquear ciclistas no deja de ser una «triquiñuela de mal gusto» mientras que un «estadista» impulsaría «políticas realistas» para rebajar el conflicto en Oriente Próximo.

En esa línea, el editorial insta a Gran Bretaña, Francia, Canada, Australia y Bélgica, que la semana que viene tienen previsto reconocer el Estado palestino en Naciones Unidas a tomar nota de las «erróneas triquiñuelas» del primer ministro español y poner esa decisión en espera. «No es hora de recompensar a asesinos y secuestradores», concluyeen referencia a Hamas.