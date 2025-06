«The Times» llama «Don Teflon» al líder socialista, el apodo que tenía John Gotti

Pedro Sánchez, este jueves, en su comparecencia de prensa tras la dimisión del secretario general del PSOE, Santos Cerdán Daniel Gonzalez | EFE

The Times, el periódico de mayor tirada de la prensa seria británica, publicó ayer un editorial crítico con Pedro Sánchez titulado «Don Teflon». Es una referencia a la supuesta resiliencia del líder del PSOE, que el diario atribuye a una tendencia a eludir responsabilidades incompatible con un gobierno honesto.

Su subtítulo dice: «The fiesta is over [ha terminado] for the spanish prime minister. Time to rule, or say adiós [es hora de gobernar o decir adiós]».

El título podría entenderse como otro guiño al español —«don Teflón»—, pero en el mundo anglosajón también es una referencia a John Gotti, jefe de la mafia de Nueva York, apodado «Teflon Don» porque se escabulló tres veces seguidas de la Justicia.

Esa referencia gana fuerza porque The Times destaca los casos de presunta corrupción y el «catálogo de errores no forzados» del actual Gobierno de los que Sánchez ha salido indemne.

Entre los primeros, destaca el caso Santos Cerdán y las investigaciones contra Begoña Gómez y David Sánchez, mujer y hermano del presidente. El texto rechaza sus excusas sobre «conspiraciones» y bulos, y afirma que la policía y la Justicia trabajan con rigor.

Entre los errores, cita la «catastrófica mala gestión de las inundaciones de Valencia» —que causó más de 200 muertos—, el gran apagón y la ocultación de información sobre sus causas, y la escasez de vivienda, agravada por el apoyo a la inmigración: «Se crean 250.000 hogares cada año, pero se construyen menos de 90.000 pisos». El «resultado» de todo ello es el crecimiento del «partido populista Vox».

El editorial describe la comparecencia de Sánchez del lunes como «agresiva y pugilística». Afirma que el presidente «evita demasiado a menudo el escrutinio público» y concluye que un Ejecutivo «con principios no actúa así». «El pueblo español merece algo mejor. Mejor gobernanza, más responsabilidad y la transparencia esencial en un gobierno centrado», asevera.