Abascal y Vox claman contra «el Califato de Bruselas» y Pedro Sánchez

Acto de Vox en el Palacio de Vistalegre plagado de recuerdos de Charlie Kirk Carlos Luján | EUROPAPRESS

El líder de Vox y presidente de la alianza política europea Patriots, Santiago Abascal, ha clamado este domingo, en el mitin central del evento Europa Viva 25, contra «el Califato de Bruselas» y «la invasión de dos millones y medio de extranjeros», y también contra Pedro Sánchez.

«El presidente del Gobierno español es el mejor aliado de Hamás y Maduro y, además, le ha entregado nuestra seguridad nacional digital a China», ha dicho en alusión «al psicópata de la Moncloa», que tiene «pesadillas con Paiporta».

«La canción del verano tendría que haber sido Pedro Sánchez chulo de putas», ha dicho Abascal también.

«En el Parlamento Europeo ya hay una mayoría conservadora, pero los populares no la quieren, han elegido la gran coalición con el socialismo», ha acusado a los populares.

J.J. Guillén | EFE

«Esta semana escuchaba a la siniestra Von de Leyen, la jefa de Feijoo y de Sánchez, en su discurso del estado de la Unión, y hablaba de la Guerra de Ucrania», ha dicho.

«Hace falta cara dura, pero si son ellos los que le pagan los misiles a Rusia cobrando de las empresas del gas ruso. Provocan las guerras y hacen negocios con los dos bandos», insistió.

Y ha añadido, siguiendo con la presidenta de la Comisión Europea: «También hablaba de Gaza para anunciar sanciones contra Israel. Claro, se siente muy cercano el Califato de Bruselas con los hermanos musulmanes. Pero frenar la guerra es muy fácil: hay que lograr que Hamás libere a los rehenes».

«Los recursos que se usan para promover la invasión de inmigrantes se roban para no ayudar a los españoles a llegar a fin de mes. En los últimos cuatro años se han instalado en España dos millones y medio de extranjeros» mientras «han soltado a violadores, no han reforzado a la Policía o el parque de vivienda, batiendo marcas de impuestos», ha lamentado.

Después de recordar a Charlie Kirk, ha señalado que «la izquierda no renuncia a la violencia», y de ahí ha pasado a recordar los mil asesinatos de ETA, que «hoy decide el Gobierno de España y que era una banda separatista de izquierda».

El evento ha contado con la asistencia del portugués André Ventura, líder del partido ultraderechista Chega. Él ha sido el primero en gritar, entre vítores: «Tenemos que acabar con el socialismo y tenemos que meter a Pedro Sánchez en la cárcel».

«Esto que pasa en España es una mafia dentro del Gobierno», ha añadido, entre gritos de «¡Pedro Sánchez hijo de puta!» de los asistentes.

Y luego ha dado las gracias «a Santiago» y a Vox por «lo que han hecho en Murcia», en alusión a los altercados racistas en Torre Pacheco.

Las gradas de la Plaza de Toros de Vista Alegre se han llenado, cerca de las 12.00 horas la organización ha cerrado el acceso tras completar el aforo de 8.500 personas de las instalaciones.

Una hora antes había arrancado el acto con un recuerdo al líder estadounidense, Charlie Kirk, asesinado esta semana de un disparo en un acto en una universidad.

Ha sido homenajeado por Vox con un minuto de silencio durante el que ha sonado La muerte no es el final, habitual en las despedidas a las bajas de las Fuerzas Armadas o las de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Antes de la intervención de Abascal se han sucedido vídeos de distintos líderes ultra conservadores internacionales. Entre ellos, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, el político chileno José Antonio Kast y el expresidente colombiano Álvaro Uribe, el líder del partido austríaco de la Libertad, Herbert Kickl y, sobre todo, Giorgia Meloni, Víctor Orbán y Javier Milei.

La primera ministra italiana, que también ha recordado a Kirk, ha señalado: «No jugaremos al juego de quienes quieren arrastrar a nuestras naciones a una espiral de violencia, pero no nos van a intimidar»”.

«La reciente foto de Pekín nos enseña que algunos actores internacionales quieren rehacer el equilibrio mundial», ha añadido antes de reivindicar la unidad de Occidente para conseguir la paz, por ejemplo, en Ucrania, junto a lo cual ha defendido a Israel, pero también el derecho a un Estado palestino.

El argentino Milei, en directo por videoconferencia, ha reprochado a la izquierda los asesinatos de Kirk o del colombiano Miguel Uribe, para luego intercambiar expresiones de reconocimiento y afecto con Abascal, que se ha dirigido a él en abierto.

Sobre Charlie Kirk, Milei ha asegurado que su asesinato es «una prueba más de lo que es la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento», ha dicho el presidente argentino, quien ha asegurado que el «atentado» fue perpetrado por «los mismos que nos acusan de violentos a nosotros».