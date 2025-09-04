La ausencia de Feijoo en la apertura judicial, ¿una noble protesta o un desprecio a Felipe VI?

Alberto Núñez Feijoo, en una imagen de archivo. EUROPA PRESS - CÉSAR ARXINA | EUROPAPRESS

Para el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, el último responsable del embrollo que se ha formado en torno a la apertura judicial es el propio Álvaro García Ortiz. «Debería haber dimitido», dijo este jueves la mano derecha de Alberto Núñez Feijoo, y tachó de «insulto» la asistencia del fiscal general al acto. En ese sentido, a su entender, el plantón del líder popular está «más que debidamente justificado», porque con su presencia podría contribuir a «blanquear» al jefe del ministerio público.

El Gobierno, sin embargo, no lo ve tan claro. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, advirtió de que esa ausencia de Feijoo supone «una grave desconsideración al rey, al Supremo, al fiscal general, al CGPJ y a la carrera judicial y fiscal al completo». Se le unió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska —juez en excedencia—, asegurando que el gesto del líder popular demuestra que no tiene la «institucionalidad precisa» para aspirar a presidir el Gobierno.

Ataques a Bolaños

Esas críticas no gustaron a algunos sectores de la judicatura; sobre todo las de Bolaños, el «ministro más desconsiderado con los jueces», según Feijoo. De hecho, los diez vocales conservadores del CGPJ, en su carta a la presidenta, Isabel Perelló, le pidieron que intercediese para que el titular de Justicia no se sentase junto a Felipe VI y la cúpula judicial. Algo que también vino en protesta por los «ataques injustos e injustificados» de Pedro Sánchez a principios de semana. Los recordó Tellado este jueves, cuando le preguntaron si el plantón del líder popular le parecía una descortesía hacia la Justicia y hacia el rey. Él señaló que «descortesía» es lo que hizo Sánchez el lunes en RTVE, cuando acusó a los jueces de «hacer política».

Sin embargo, más allá de todas las polémicas, en el Ejecutivo confían en que el acto transcurrirá con mucha más normalidad de la que algunos desearían, precisamente porque la presencia del monarca actuará como elemento neutralizador.