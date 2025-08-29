Protesta por la gestión de los incendios frente a la Cortes de Castilla y León al grito de «Mañueco, Quiñones dimisión»

Bomberos forestales, durante la concentración de este viernes frente a las Cortes de Castilla y León. Photogenic / Claudia Alba | EUROPA PRESS

Unas trescientas personas se han concentrado este viernes frente a las Cortes de Castilla y León para protestar por la gestión de los incendios forestales, reclamar un operativo público y estable todo el año y pedir la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al grito de «Mañueco, Quiñones dimisión».

Una protesta, previa a la comparecencia de Fernández Mañueco en un pleno extraordinario para explicar su gestión ante los incendios, que ha aglutinado a los sindicatos mayoritarios, UGT, CCOO, CSIF y la asociación profesional de agentes medioambientales (APAMCYL), integrada en el sindicato USCAL; a partidos políticos y colectivos sociales.

La concentración, que han protagonizado bomberos forestales y agentes medioambientales, que han bateado el suelo con sus palas y han quemado paja y neumáticos y han hecho rugir motosierras sin cadena para representar las situaciones que viven a diario, una hoguera en la que también han quemado carteles con la cara de Mañueco y de Quiñones.

Casi una hora antes de comenzar el pleno extraordinario, medio centenar de personas han acudido a la puerta lateral del Parlamento ?la entrada de vehículos? para mostrar su malestar por el operativo, y han pitado los numerosos coches que llegaban al hemiciclo.

También se han visto pancartas como «Mala gestión. Mañueco dimisión», Ley de bomberos forestales ya. Operativo todo el año, SOS Montaña Palentina así como carteles en los que, además de la dimisión del consejero y del presidente autonómico, reclamaban el cese del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz.

Los convocantes han leído un manifiesto en el que han denunciado el abandono del medio rural, la privatización del operativo, han reclamado dimisiones y han mantenido un minuto de silencio en memoria de las cuatro personas fallecidas en la extinción de incendios y los afectados por las llamas.

Los organizaciones sindicales también ha hecho balance del dispositivo de extinción de incendios: el vicesecretario de administración autonómica de UGT servicios públicos CyL Carlos Arenas, ha acusado a la Junta de «no cumplir al cien por cien» los acuerdos suscritos en el diálogo social tras los fuegos del 2022 y ha pedido “profesionalizar completamente” el operativo y que sea público.

Tanto los responsables de CSIF como de CCOO y la APAMCyL han coincidido en denunciar la falta de medios y han pedido más presupuesto para la prevención.