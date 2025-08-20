Covite documenta 135 actos de apoyo a presos de ETA en fiestas de verano en el País Vasco y Navarra

Consuelo Ordóñez, portavoz de Covite, en una imagen de archivo. BENITO ORDOÑEZ

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha documentado un total de 135 actos de apoyo a ETA celebrados durante las fiestas estivales en distintas localidades del País Vasco y Navarra. Además, denunció que en 26 de ellos —todos organizados en municipios gobernados por EH Bildu— fueron las propias instituciones locales las que facilitaron su realización, incluyéndolos en los programas oficiales de fiestas. El resto, según apuntó, fue promovido directamente por EH Bildu y Sortu como partidos políticos, así como por «asociaciones del entorno de la izquierda aberzale» como la red Sare, según aseguró el colectivo a través de un comunicado.

Legitimación del terrorismo

«Todavía no ha acabado el verano, ni siquiera la Semana Grande de Bilbao, y ya tenemos un dato preocupante que evidencia lo que siempre ha ocurrido en las fiestas veraniegas de Euskadi y de Navarra: la apropiación indebida por parte de la izquierda aberzale de los espacios festivos para la difusión de sus mensajes de legitimación del terrorismo y de apoyo a los terroristas», lamentó la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

Según apuntó, estos actos de apoyo a la banda terrorista ETA incluyen «pancartas, pintadas y carteles con los rostros de miembros de la organización encarcelados, acompañados de mensajes que reclaman su excarcelación —Etxera (A casa)—, así como brindis, bailes y conciertos en los que se ensalza su figura».