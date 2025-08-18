Un alcalde de Picos de Europa: «No vamos a salir del pueblo, vamos a protegerlo»

Fernando Otero | EUROPAPRESS

La cercanía de las llamas obligó a desalojar este domingo siete pueblos del Valle de Valdeón, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, pero no todos decidieron obedecer la orden de evacuación. «No vamos a salir del pueblo, vamos a protegerlo», advirtió uno de los alcaldes pedáneos, Felipe Campo, que pretendía defender las casas con la ayuda de los vecinos, que se quejaban de la escasez de medios de extinción. Más de 27.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares a causa de la veintena de grandes incendios forestales que arrasan Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias, y que mantienen 16 carreteras cortadas, todas ellas secundarias, de cinco comunidades autónomas, según informó la Dirección General de Tráfico.

Castilla y León. Las fuertes rachas de viento complicaron la situación de los 30 fuegos activos —once de alto riesgo—, por los que permanecían desalojadas a 3.500 personas. Además, preocupaba la entrada en Salamanca del incendio de la localidad cacereña de Jarilla, un nuevo foco en Zamora y reproducciones en León. Esta provincia, con once grandes fuegos activos, vigilaba sus fronteras después de que pasaran a su territorio focos desde Ourense, Asturias y Zamora, y de que dos de sus incendios cruzaran a Palencia, provocando evacuaciones. El operativo de extinción se centró en proteger a vecinos y poblaciones, ante el avance del fuego de Yeres, que afectó al espacio natural de Las Médulas, y al de La Cabrera, muy virulento y con doce pueblos evacuados (681 vecinos). La Junta declaró dos días de riesgo excepcional desde la medianoche de este lunes y lanzó un mensaje a los miles de peregrinos que aprovechan sus vacaciones para completar el Camino de Santiago para que no continúen con la ruta.

Asturias. El Principado elevó a catorce los incendios forestales, de los que siete seguían activos, cuatro controlados y tres en revisión. Los trabajos de extinción, control y vigilancia se intensificaron en los focos de Genestoso (Cangas del Narcea), en la Cerezal (Somiedo), y en el que desde Anllares del Sil (León) entró en la región a través de Degaña.

Extremadura. El incendio de Jarilla (Cáceres) se desbocó «completamente» en su flanco norte, y ya arrasó más de 11.000 hectáreas y un perímetro de 130 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los mayores siniestros registrados en la comunidad en los últimos años. Este fuego saltó ya el Puerto de Honduras y estaba a pocos kilómetros del límite provincial de Salamanca, por lo que se alertó a la Junta de Castilla y León. Las llamas obligaron a evacuar Gargantilla y a confinar Hervás, en el Valle del Ambroz, donde trabajaban 17 medios, en una zona muy complicada y de difícil acceso. El flanco sur estaba vigilado por la UME.

Cantabria. Los incendios limítrofes de Castilla y León y Asturias alcanzaron el municipio cántabro de Camaleño, y los bomberos trabajaban con «intensidad» a través de los puertos de Salvorón.