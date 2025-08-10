Así robaron a plena luz del día, arrancándolos de los expositores, 21 móviles de alta gama en Sevilla

Los cacos, ejecutando el robo en la tienda de telefonía de La Rinconada, Sevilla. GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido a cuatro individuos, uno de ellos menor de edad, por su implicación en un delito de robo con fuerza en una tienda de telefonía en la localidad sevillana de La Rinconada, en el que fueron sustraídos un total de 21 teléfonos de alta gama.

El 26 de julio cuatro personas entraron en el establecimiento aparentando interesarse por algunos de los terminales. Después de unos segundos y de forma totalmente sorpresiva delante de una de las empleadas, arrancaron los teléfonos de los expositores violentamente para después darse a la fuga en un vehículo que les esperaba fuera para la huida, según ha informado el insituto armado al respecto

Tras recibir el aviso de la Central Operativa de Servicios (COS), y gracias a la colaboración ciudadana, que facilitó a los agentes la descripción de los sospechosos y del automóvil empleado en la huida, se estableció un dispositivo de búsqueda que ha dado resultados fructíferos en tan solo unos días

Se movilizaron varias unidades de las localidades cercanas de Brenes y Cantillana y, finalmente, fue posible localizar el vehículo en el que los sospechosos huyeron. El automóvil fue interceptado por la Guardia Civil en la carretera A-8005, que discurre entre Brenes y Sevilla.

Al registrar el vehículo se localizaron los 21 terminales móviles de alta gama escondidos en un doble fondo, con un valor de mercado superior a los 12.000 euros. Tras la detención de los cuatro ocupantes del vehículo, la Guardia Civil procedió a poner a disposición judicial a los tres adultos y se decretó el ingreso en prisión inmediata de todos ellos.

La cuarta persona, un menor de edad implicado en los mismos hechos, se puso a disposición de la Fiscalía de Menores de Sevilla, que decretó su ingreso en un Centro de Menores. A todos ellos se les imputa la comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas.

La Guardia Civil relaciona a estas cuatro personas presuntamente con otros delitos contra el patrimonio cometidos en distintas provincias y cuya investigación todavía desarrolla.